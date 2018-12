Arbitrage : Abid Charef auditionnÃ© par la FAF

L'arbitre international algérien, Mehdi Abid Charef, suspendu provisoirement par la Confédération africaine de football (CAF) pour «mauvaise performance», a été auditionné par le président de la Fédération algérienne (FAF), Kheireddine Zetchi, a annoncé l'instance fédérale sur son site officiel. «Mehdi Abid-Charef a été auditionné par le président de la FAF et quelques membres du Bureau fédéral pour connaître sa version des faits suite à sa suspension préventive par la CAF à l'issue de sa prestation lors de la finale aller de la Ligue des champions Al Ahly (Egypte) - ES Tunis (Tunisie)», souligne la FAF dans un communiqué. Mehdi Abid-Charef a été suspendu provisoirement par le Jury disciplinaire de la CAF pour «mauvaise performance» en finale (aller) de la Ligue des champions d'Afrique disputée le 2 novembre à Alexandrie entre Al-Ahly du Caire et l'ES Tunis (3-1). Abid-Charef s'était attiré les foudres de la formation tunisienne en accordant deux penalties aux Egyptiens, jugés «imaginaires» par l’EST, tout en recourant à chaque fois à la VAR (Assistance vidéo à l’arbitrage). Le club tunisien a qualifié de «mascarade» l’arbitrage de l'Algérien. «Abid-Charef a donné des explications et les membres du Bureau fédéral l'ont rassuré en lui promettant de le défendre auprès des juridictions de la CAF», précise la même source.