Partenariat : Signature dâ€™une convention entre la FASS et lâ€™ATF

Les Présidents des fédérations Algériennes de Sport Scolaire, M. Abdelhafid Izem et de Taekwondo, M. Yazid Ben Allaoua ont procédé hier, au complexe olympique Mohamed Boudiaf (Alger), à la signature d'une convention de coopération. Outre, les responsable des deux instances concernée, cette cérémonie protocolaire a été rehaussée par la présence du président du comité olympique Algérien et des ACNO Africaines M. Mustapha Berraf et du président de la confédération Africaine de Gymnastique M. Mohamed Zaatar et du directeur central au niveau du Ministère de la Jeunesse et des sports M. Abdelmalek Yaker. Cette accord de partenariat entre les deux fédérations comporte quatre volet, à savoir la détection et l'orientation des jeunes talents, la formation, le renforcement et le suivi des différentes sélections nationales scolaires ainsi que l'apport de moyens pédagogiques humains et matériels nécessaires.

"Notre fédération dispose d'un programme assez riche en direction du sport scolaire qui reste pour nous un potentiel non négligeable pour le développement de notre discipline en particulier et du sport national en général. Pour rappel, le premier club de Taekwondo à été crée au niveau d'une école primaire, en l'occurrence l'établissement Ibn Rachik en 1997. C'est vous dire l'importance que notre instance accorde au sport scolaire. Cette convention est la seconde figurant dans notre large plan d'action, qui a dans un premier temps permis un rapprochement avec le sport féminin. Ainsi, je peux vous assurer que notre fédération fera tout son possible pour respecter sa part du contrat et concrétiser cet accord sur le terrain." A d'emblée indiqué le président de la fédération de Taekwondo, M. Ben Allaoua. Pour sa part, le premier responsable du sport scolaire, M. Izem a souligné l'importance de ce partenariat. " C'est une bonne initiative de la part de l'ATF, qui a compris l'importance et l'impact que peut avoir le sport scolaire dans le développement des différentes disciplines et du mouvement national en général. En Algérie il y a environ neuf million et demi d'enfants scolarisé, premier et second cycle compris. Cela constitue un potentiel non négligeable, déjà structuré, pour les fédérations sportives. Par ailleurs, je vous annonce que d'autres accord de partenariat seront bientôt signés avec les fédérations d'Athlétisme, de Luttes associés et de Karaté." A-t'il mentionné. Pour sa part, le résident du COA et des ACNOA, M.Berraf a rappelé la place que devrait avoir le sport scolaire dans le mouvement national et son importance. " Je suis moi même issu du sport scolaire. J'ai été athlète international, président de la fédération Algérienne de Basketball avant d'être premier responsable du COA et récemment de l'Association des comités olympiques nationaux Africains. Le sport scolaire doit être une base pour le mouvement sportif national. A ce propos, je reste optimiste. Je sais que le ministre de la jeunesse et des sports, M. Mohamed Hattab a une vision futuriste assez intéressante pour la relance et le développement de ce secteur. Par ailleurs, j'ai eu une discussion avec la ministre de l'éducation national, Madame Nouria Benghebrit qui m'a assuré de son soutien pour apporter l'aide nécessaire au sport scolaire." A-t'il précisé M. Berraf, qui a été honoré à l'occasion par l'ATF. Par la même, la fédération de Taekwondo a procédé à la distribution des diplômes pour les arbitres qui auront à officier lors des championnats nationaux cette saison. Pour rappel, trois stage de formations ont été organisé par l'ATF à Alger, Constantine et Oran. Sur les 320 participant, 70 seulement ont réussi aux tests pour obtenir le statut d'arbitre national.

Rédha M.