CAF - Coupes interclubs : Prestations acceptables pour les reprÃ©sentants AlgÃ©riens

Les clubs algériens engagés dans les différentes compétitions continentales ont eu des prestation acceptables, à l’occasion des 1/16es de finale.

Cependant, au lendemain de la victoire étriqué du CS Constantine, at home, face aux Ougandais du Vipers FC (1-0), les représentants algériens n’ont pas tous brillé. La meilleure performance de ce tour revient sans nul doute au Nasr Hussein Dey, auteur d’une belle prestation en terre zambienne.

A Lusaka, les protégés du coach Lacète, engagés en coupe de la CAF, sont parvenus à tenir en échec la formation des Green Eagles FC (0-0). Malgré la fatigue, une pelouse qui laisse à désirer et des conditions climatiques plutôt difficiles, les Sang et Or ont su gérer les débats avec brio, face à un adversaire de niveau assez moyen quand même. Evoluant dans une configuration tactique de prudence et opérant principalement en contre, les joueurs du NAHD, très solides en défense et au milieu du terrain, auraient même pu prétendre à mieux dans cette partie. Au match retour, prévu le 22 décembre prochain à 17h45 au stade du 5-Juillet, le Nasria pourrait compter sur le retour de Gasmi et Raiah, suspendu lors de la première manche. La seconde confrontation entre les deux teams sera dirigée par l’arbitre tanzanien, Ali Nassoro, et ses deux adjoints, MM. Ferdinand Chacha et Salim Mohamed Mkono.

Par ailleurs, l’autre représentant algérien dans cette compétition a, quant à lui, été accroché à domicile par l’équipe d’Enugu Rangers International FC (0-0). L’USM Bel-Abbès n’a pas réussi à trouver les solutions offensives nécessaires pour venir à bout de l’équipe nigériane. Face à une défense bien regroupée autour de son portier, les poulains de Bouzidi ont vraiment manqué de réalisme. Au match retour, prévu le 23 décembre prochain au stade Nnamdi Azekwi d’Enugu, les coéquipiers de Seguer devront faire preuve de beaucoup de concentration, de solidité défensive et surtout d’opportunisme pour espérer passer l’écueil de cet avant-dernier tour avant la phase des poules. Prévue à 15 heures (heure locale), cette confrontation sera dirigée par un trio d’arbitre sénégalais. M. Issa Sy sera assisté de MM. Nouha Bangoura et Cheikh Touré.

En ligue des champions d’Afrique, la JS Saoura a eu plus de chances. Les joueurs de l’entraîneur Neghiz ont réussi à venir à bout de la coriace équipe marocaine de l’Ittihad Tanger. Les camarades de Boulaouidat se sont imposés par le score net et sans bavure de 2 à 0. C’est en seconde période que la formation phare de Bechar a fait la différence. 68’, Hamia ouvre la marque en transformant un penalty accordé par l’arbitre de la rencontre Boubou Traore (Mali). 80’, le défenseur international sénégalais Konate double la mise et scelle ainsi le sort de cette confrontation. Un score intéressant qui permettra aux joueurs de la Saoura de gérer la seconde manche dans de meilleures conditions. Prévu au grand stade de la ville de Tanger, à 16h, la seconde rencontre sera arbitrée par le Guinéen, M. Ahmed Touré, et ses deux assistants MM. Sidiki Sidibe et Abdullay Sylla.

