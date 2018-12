Quand Yasmina Khadra prÃ©tend nâ€™avoir pas obtenu dâ€™autorisation de tournageâ€¦ : Mise au point du MinistÃ¨re de la Culture

« Sur sa page Facebook l'écrivain et romancier algérien, Yasmina Khadra, a mentionné le refus du ministère de la Culture de lui accorder une autorisation de tournage pour une émission littéraire de canal +... « Le ministère de la Culture tient à préciser qu'il n’a pas la prérogative d'établir le visa d'agrément pour l'équipe de tournage et qu'il aurait fallu donc se rapprocher des services du ministère algérien des Affaires étrangères et de l'ambassade d'Algérie en France. À aucun moment le ministère de la Culture n’a mentionné le refus d'octroyer le visa à M. Yasmina Khadra pour le tournage.

Il s'agit d'une mauvaise interprétation et d’une mauvaise compréhension des procédures exigées et établies.

L'autorisation de tournage est automatiquement accordée lorsque les équipes chargées du tournage sont autorisées à entrer sur le territoire algérien pour effectuer un tournage ».