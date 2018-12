Lâ€™Entrefilet : Enfin une rÃ©solution ?

Sous l’intitulé : «retour ou restitution de biens culturels à leur pays d'origine», l’Organisation des Nations unis, lors de sa dernière assemblée, a finalement décidé de «sensibiliser» ses Etats membres à plancher sur la possibilité de déloger leurs collections archéologiques et artistiques de leur rayonnage en vue de les rendre à leurs propriétaires initiaux. L’annonce pompeuse a été votée par consensus par les 193 pays formant l'ONU, rien que ça ! Comme si ladite disposition coulerait de source et sera suivie dans les faits par de grandes opérations de restitution de trésors subtilisés d’une manière ou d’une autre durant des siècles. Les maintes demandes des peuples spoliés sont restées vaines et n’ont jamais connu d’écho. Ces derniers temps, quelques frêles actions ont feint la «repentance» en restituant à quelques pays africains quelques miettes insignifiantes du grand magot trônant dans les musées et les bibliothèques occidentales. C’est ceux-là même qui dénoncent le trafic continuel de biens culturels et qui, aujourd’hui, se dressent en moralisateurs ou, mieux encore, en policiers du patrimoine séculaire des nations, qui abritent les plus grands réseaux d’acheminement de produits du vol. Un pas, quand même, dans la reconnaissance de la rapine planétaire qui a dénudé plusieurs peuples de leurs racines et de la mémoire de leur aïeux.

K. Morsli