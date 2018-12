Vente-dÃ©dicace de SaÃ¢d SaÃ¯d : Â« Hommage Ã  mon pÃ¨re Â»

La Librairie générale d’El-Biar a abrité, hier, une vente-dédicace de Saâd Saïd de son roman, les Tranchées de l’imposture. M. Saâd Saïd a précisé que cet ouvrage est un hommage à son père qui avait participé à la Seconde Guerre mondiale, comme des dizaines de milliers d’Algériens contraints de combattre pour la France durant la Première et la Seconde Guerres mondiales, au cours de nombreuses batailles, de Verdun à Monte Cassino ou lors du débarquement de Provence. Après avoir rappelé que son papa, originaire de Sétif, était un homme modeste qui travaillait la terre, l’auteur a fait savoir que l’écriture de son livre provient «des contes racontés par mon père, qui m’avait beaucoup parlé de sa participation à la Seconde Guerre mondiale contre le nazisme», précisant que «le 1er mai 1945 fut un jour inoubliable pour mon papa, déçu par la politique de la France qui n’a pas tenu ses promesses envers les Algériens, bien au contraire, le gouvernement du général De Gaulle et ses prédécesseurs ont mis en œuvre une politique féroce contre les nationalistes qui appelaient à l’indépendance de l’Algérie».

S’agissant de la politique de la France actuelle par rapport à son histoire coloniale, l’auteur et ancien journaliste à l’APS a estimé qu’ «on est encore loin de la reconnaissance officielle des crimes commis en Algérie durant 132 ans de colonialisme», malgré «les avancés remarquables de la responsabilité de la France de ce qui a été fait sur le territoire, notamment à l’occasion de la visite du président Macron, la reconnaissance de l’assassinat de Maurice Audin par l’armée française», précisant «que nous attendons plus de reconnaissance officielle».

Hichem Hamza