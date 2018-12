Tizi Ouzou : Remise de 80 cartes professionnelles dâ€™artiste

La direction de la culture de Tizi-Ouzou a procédé, jeudi dernier, à la remise de 80 nouvelles cartes professionnelles au profit des artistes de la wilaya. La cérémonie de remise de ces cartes professionnelles, qui a eu lieu en marge de la 11e édition du salon du Djurdjura du livre, a été rehaussée par la présence du président du Conseil National des Arts et des Lettres (CNAL), Abdelkader Ben Damèche. Selon la directrice locale de la culture, l’opération de remise des cartes professionnelles au profit des artistes de la wilaya que chapeaute le CNAL est en voie d'achèvement dans la wilaya de Tizi-Ouzou. «L'opération a atteint pratiquement les 90%, soit l’équivalent de 710 cartes distribuées à ce jour sur les 800 dossiers que nous avons enregistrés à notre niveau», a-t-elle fait savoir, lors de cette cérémonie. Avec ce taux important, la wilaya de Tizi-Ouzou est classée parmi les premières wilayas du pays dans l’exécution de cette mission de remise de cartes professionnelles d’artistes permettant à ces derniers de bénéficier des avantages de l’assurance sociale, de la retraite et de tant d’autres prises en charge, a-t-elle encore souligné. Le président du Conseil national des arts et des lettres a, quant à lui, rappelé tous les efforts entrepris par les pouvoirs publics en direction des artistes à l’effet d’améliorer les conditions sociales et professionnelles de ces derniers. Enfin, le président du CNAL a saisi sa présence au salon Djurdjura du livre pour rencontrer le wali de Tizi-Ouzou, Abdelhakim Chater, à qui il a dédicacé son livre intitulé «El Maqnine Ezzine» qui revisite le riche et exceptionnel parcours du maître de la chanson chaâbi, le maestro Mohamed Badji.

Bel. Adrar