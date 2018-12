AprÃ¨s les derniÃ¨res dÃ©couvertes ArchÃ©ologiques dâ€™AÃ¯n LahnÃ¨che : prÃ©server et valoriser le site

La région de Sétif a connu un déferlement de civilisations depuis des millions d’années, et les dernières découvertes d’Aïn Boucherit, sur le site d’Aïn Lahnèche, dans la daïra d’El-Eulma, sont révélatrices de toutes ces richesses, et attestent, comme l’avait affirmé le Pr Mohamed Sahnouni, que «l’existence de l’homo sapiens en Afrique du nord est plus ancienne que l’on croyait».

Ces recherches qui ont débuté durant les années 1990, sous la coupe de cet éminent chercheur et d’une équipe de chercheurs algériens et étrangers, ont en effet permis de découvrir le deuxième site archéologique le plus ancien au monde, remontant à 2,4 millions d’années après celui de Kouna en Ethiopie qui remonte à 2,6 millions d’années.

Des résultats référentiels qui bouleversent ainsi l’histoire de l’humanité et confèrent de nouvelles perspectives à la recherche, au moment notamment où les explications fournies au ministre de la culture sur ces lieux, lors de sa dernière visite à Sétif, permettent de faire ressortir que ce site n’a pas encore livré tous ses secrets et que bien d’autres résultats aussi importants pourraient apparaitre.

Intervenant à la lumière de toutes ces explications qui lui ont permis, au cœur même de ce site, de prendre connaissance des différentes textures stratigraphiques qui font de ce site de Ain Lahnèche une référence historique de l’humanité et permettre ainsi à l’Algérie de faire valoir les fruits importants de cette recherche, le ministre ne manquera pas de prendre sur place les mesures qui s’imposent à l’effet de préserver et de valoriser ce site dans la dynamique du tourisme culturel. Des mécanismes qui consistent également à «accompagner l’œuvre du Centre national de recherches archéologiques (CNRA), du Centre national de recherche préhistorique, anthropologique et historique (CNRAPH) et des universités algériennes à l’effet de consolider cet effort de recherche et permettre à ceux qui s’y investissent d’y trouver espace et moyens. Parmi les autres décisions prises sur le terrain, figure aussi celle d’implanter à El Eulma, non loin du site, un «centre de recherches et d’interprétations». Une décision prise de concert entre le ministre et le wali de Sétif qui, visiblement, ne perdait pas de temps pour s’inscrire immédiatement dans la mise en œuvre des recommandations de la dernière rencontre gouvernement-walis et mettait à disposition de tous ces chercheurs, universitaires et adeptes du monde de l’archéologie, une infrastructure fin prête pour accueillir cet espace important dont une partie sera consacrée à l’exposition.

Le ministre mettra en garde tous ceux qui s’aventureraient à édifier des constructions anarchiques sur ce site et fera état des efforts qui sont consentis pour inscrire le plus de sites possibles sur les tablettes de l’UNESCO qui n’est pas sans suivre et garder l’œil sur des découvertes aussi importantes. Mourad Bouteflika, directeur du patrimoine au ministère de la culture, interviendra pour mettre l’accent sur l’importance particulière que revêt un tel site et son impact sur la recherche. Il exhortera, de ce fait, les autorités locales à préserver cet espace, à le valoriser et veiller à son ouverture au public avec la mise en place de services qui pourraient aller dans le sens de la consolidation du developpement du tourisme culturel.

Slimane Hachi, directeur du CNRPAH, soulignera, à son tour, à propos de Ain Boucherit et globalement le site de Ain Lahnèche et des résultats obtenus, qu’il s’agit là «d’un projet national, un projet algérien», pour des analyses spécifiques. Il soulignera, par ailleurs, que «la recherche n’a pas de limites» en mettant en exergue l’œuvre menée par le Pr S. Sahnouni, ce brillant chercheur, dans une wilaya aussi riche qu’il qualifiera de «bassin sédimentaire».

F. Zoghbi