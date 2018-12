Caravane de solidaritÃ© Ã  Annaba : Plus de 680 familles dÃ©munies ciblÃ©es

Plus de 680 familles défavorisées ont bénéficié d’une aide humanitaire, à la faveur d’une caravane de solidarité lancée la semaine dernière, a-t-on appris du chef de service au niveau de la direction de wilaya, Mme Samira Khadraoui. Organisée par la direction de l’action sociale et de la solidarité, en collaboration avec l’Agence de développement sociale et la cellule de proximité spécialisée, cette caravane a sillonné, en premier lieu, les localités vulnérables et les zones enclavées implantées dans six communes les plus pauvres de la wilaya. Il s’agit de Seraïdi, Chetaïbi, Oued El-Aneb, Treat, El-Eulma et de Cheurfa. Puis, ce sont les quartiers du chef-lieu de wilaya, ainsi que ceux de la localité de Sidi Salem, dans la commune d’El-Bouni, qui ont profité du passage de la caravane de solidarité. Des couvertures, des matelas, de la nourriture, ainsi que des tenues pour enfants ont été distribués aux familles nécessiteuses.

Pas moins de 22 fauteuils roulants ont été également attribués au profit des personnes handicapées, lors du passage de cette caravane de solidarité. Pour ce qui est des objectifs de cette caravane, le directeur de wilaya de l’Action sociale et de la solidarité (DASS), Mourad Sayad, a souligné que la prise en charge des personnes vivant dans une situation de précarité et de vulnérabilité continue de retenir l’attention, aussi bien des pouvoirs publics que du mouvement associatif à Annaba. C’est surtout durant la saison hivernale, réputée pour ses conditions climatiques difficiles, que les couches précaires souffrent le plus. Fort heureusement, la solidarité institutionnelle est toujours présente pour venir en aide à cette catégorie de la société. En prévision de l’avènement de la saison hivernale, la DASS d’Annaba est prête à toute éventuelle intervention pour aider les familles nécessiteuses, a tenu à mettre en exergue, M. Mourad Sayad.

B. G.