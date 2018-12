Lâ€™ambassade de Pologne cÃ©lÃ¨bre lâ€™Ã©vÃ¨nement

Evénement grandiose inscrit dans le cadre du Vivre ensemble en paix, la béatification, le 19 décembre dernier, des 19 religieux assassinés en Algérie durant la décennie du terrorisme a été à l’honneur d’une cérémonie organisée hier par l’ambassade de la République de Pologne. La cérémonie a été marquée par un concert musical animé par la chorale Capella Cracoviensis de Cracovie (ville du sud de la Pologne) à la Basilique de Notre Dame d’Afrique. «Je voudrais souligner l’importance et la signification symbolique de cet événement», a affirmé dans son allocution l’ambassadeur de Pologne M. Witold Spirydowicz. «Nous avons eu l’impression de participer à un événement exceptionnel à Oran, et nous sommes très honorés de pouvoir contribuer à cette béatification, le première du genre dans un pays musulman avec notre cadeau, un concert de musique ancienne présenté par la chorale de Pologne qui s’adresse aussi à tous ceux qui partagent le message du vivre ensemble en paix, et à l’intention de toutes les «bonnes volontés d’Algérie, d’Europe et d’ailleurs». En effet, les 19 religieux, dont les sept moines de Tibhirine , se sont posés en modèle d’amitié et de fraternité entre les deux communautés musulmane et chrétienne. De par leur attachement à l’Algérie à un moment où le pays faisait face à l’hydre intégriste qui semait mort et désolation, ils sont un exemple en termes de rejet de la violence, de promotion de la paix et de valeurs humaines.

K. Aoudia