BÃ©atification des moines de Tibhirine, Mme PÃ©cresse : TÃ©moignage du dÃ©sir de paix de lâ€™AlgÃ©rie

La béatification des moines de Tibhirine témoigne du «désir de paix de l’Algérie et sa volonté d’accorder une place à tous ses amis», a déclaré hier à Tibhirine (Médéa) Valérie Pécresse, la présidente de la Région d'Ile-de-France. La béatification à Oran de 19 chrétiens, dont des moines trappistes, assassinés durant les années de terreur en Algérie, est un «très beau geste envers ces martyrs chrétiens, un geste assez unique dans un pays situé en terre d’Islam et je crois que ça fait partie de la réconciliation nationale algérienne et témoigne de son désir de paix envers les autres, de sa volonté de faire une place à tous ses amis», a affirmé Mme Pécresse, en marge d'un hommage rendu aux moines trappistes, au siège du monastère de Notre Dame de l’Atlas, à Tibhirine. «Ma visite, aujourd’hui, au monastère de Tibhirine est un des grands signes de l’amour qui unit la France à l’Algérie, un signe également de l’amitié entre l’Ile de France et Alger», a ajouté la présidente du conseil régional d’Ile de France, assurant que sa visite à ce monastère vient en hommage à ces moines «qui ont choisi de rester auprès des Algériens malgré le danger.» «Les moines de Tibhirine ont vécu dangereusement, ils se savaient menacés, mais ils ont décidé de rester sur place et l’ont fait par connaissance de cause», a affirmé Mme Pécresse, tout en exprimant sa «fierté envers des compatriotes français qui ont donné leurs vies pour une certaine idée de l’Algérie». Mme Valérie Pécresse, en visite de deux jours en Algérie dans le cadre de l’accord de coopération avec la wilaya d’Alger, conduit une importante délégation dont M. Jérôme Chartier, 1er vice- président chargé de la Stratégie institutionnelle et des Relations internationales, Mme Agnès Evren, vice-présidente chargée de la Culture, du Patrimoine et de la Création, Mme Hamida Rezeg, vice-présidente chargée du Tourisme et Béatrice Lecouturier, déléguée spéciale à l’Orientation. Une convention tripartite sera signée, au cours sa visite, entre la Région Ile-de-France, la wilaya d’Alger et les Ateliers Jean Nouvel portant sur la revitalisation de la Casbah d'Alger, inscrite au patrimoine mondial de l’humanité de l’Unesco depuis 1992.

Ce projet, qui associera experts français et algériens, inclura notamment la réalisation d’une vision architecturale globale ainsi que la reconversion du palais du Dar El Hamra en équipement culturel métropolitain.