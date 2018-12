Grand angle : bras de fer

Qui d’entre le président Emmanuel Macron ou les «gilets jaunes» cèdera le premier ? C’est la question qui alimentera, sans nul doute, les débats les jours prochains. En effet, déterminés à poursuivre leur action, en dépit de quelques fissures observées dans leur mouvement, les «Gilets jaunes» se refusent à tout compromis. Les concessions faites par le président au bout du quatrième samedi de manifestation n’ont pas eu l’effet souhaité. Elles sont aussi loin d’avoir fait l’unanimité. Jugées suffisantes par certains manifestants, elles n’auront cependant fait que renforcer la majorité dans sa conviction que l’exécutif est aux abois et que c’est le moment ou jamais de porter l’estocade. Selon «un gilet jaune», ses compagnons prévoient de manifester «jusqu'à la démission» du président. Une revendication fantaisiste ? Eux pensent qu’elle est réaliste. «La dernière fois, on était là pour les taxes, cette fois, c'est plus pour les institutions : on veut plus de démocratie directe» soutiennent d’autres «gilets jaunes». Plus explicites, les initiateurs du mouvement réclament désormais un référendum au président Macron, sur notamment l'instauration d'un référendum d'initiative citoyenne et la baisse des taxes sur les produits de première nécessité. Ainsi, il est clair que le politique est venu se greffer à ce qui était au départ une mobilisation pour l’amélioration du pouvoir d’achat des Français. La récupération du mouvement par des partis politiques a ainsi fait dévier les contestataires de leur objectif initial et leur a fait prendre une nouvelle trajectoire. Ce qui ne manquera pas de donner des arguments à l’exécutif. Le président Marcon affirme avoir entendu les revendications exprimées et y avoir apporté les réponses, sous entendant qu’il n’a pas à satisfaire le reste des revendications, qui, à la limite, ne relèvent pas du ressort des manifestants, puisque les gilets jaunes n’ont pas la qualité requise pour lui demander des comptes. Toutefois le bras de fer engagé n’est pas sans conséquences au plan économique. La crise pèse très lourdement et la croissance, déjà faible en France, sera ainsi inférieure aux prévisions annonce-t-on. «Ca passe ou ça casse», a résumé hier le quotidien Le Parisien. Et il ne croit pas si bien dire. Car ce qui est sûr, c’est que l’acte V de la mobilisation sera le tournant du mouvement des Gilets jaunes.

Nadia K.