Ethiopie : DÃ©cÃ¨s de lâ€™ancien prÃ©sident Girma Woldegiorgis

L'ancien président éthiopien Girma Woldegiorgis est décédé samedi, deux semaines avant son 95e anniversaire, ont rapporté les médias d'Etat éthiopiens.

Girma a été président de l'Ethiopie pendant douze ans entre 2001 et 2013, un poste largement honorifique, sans réel pouvoir.

La cause de son décès, rapporté par l'Ethiopia Broadcasting Corporation (EBC) et d'autres médias publics, n'a pas été donnée. Girma parlait couramment l'amharique, la langue de travail en Ethiopie, l'afan oromo, sa langue maternelle, ainsi que l'anglais et le français.

Ces dernières années, Girma a participé activement aux efforts visant à favoriser la réconciliation entre l'Ethiopie et l'Erythrée, les frères ennemis de la Corne de l'Afrique, qui ont déclaré en juillet la fin de deux décennies d'hostilité et entamé un processus de réchauffement de leurs relations.