COP24 sur le climat : vers un accord

Après une nouvelle nuit de discussions, les délégués de quelque 200 pays réunis depuis deux semaines à la COP24 semblaient s'approcher d'un accord pour mettre en orbite l'accord de Paris sur le climat, selon des chefs de groupes de négociations.

"Je n'ai pas encore toutes les informations des coordinateurs. Mais dans l'ensemble, je pense que nous avons un terrain d'entente", a déclaré samedi l'Ethiopien Gebru Jember Endalew, qui préside le groupe des Pays les moins avancés (PMA), cité par l'AFP . "Cela ne signifie pas que toutes nos priorités seront reflétées. Il y a les priorités d'autres groupes aussi", a-t-il ajouté. "La dernière version du projet de texte vient de sortir (...). Un accord pour rendre l'accord de Paris opérationnel est en vue", a tweeté, de son côté, le commissaire européen à l'Environnement Miguel Arias Canete. La 24e Conférence de l'ONU sur le climat est réunie depuis début décembre à Katowice, capitale polonaise du charbon, notamment pour finaliser et adopter les règles d'application de l'accord de Paris visant à limiter le réchauffement à +2 C, idéalement +1,5 C, par rapport à l'ère préindustrielle. La séance de clôture de la conférence prévue initialement vendredi, a été reportée à, hier, samedi, pour tenter de décrocher un accord final. Selon le président de la COP 24, Michal Kurtyka, ce report vise à permettre aux participants de surmonter les divergences. M. Kurtyka n’a pas exclu que les négociations se prolongent jusqu’à dimanche.