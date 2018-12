Cisjordanie occupÃ©e : Plus de 100 Palestiniens interpellÃ©s

Le nombre de Palestiniens arrêtés jeudi et vendredi par les forces d'occupation israéliennes dans différentes régions de la Cisjordanie occupée est passé à plus de cent (100) personnes, dont deux députés et un journaliste, a rapporté samedi, l'agence de presse palestinienne, Wafa. Selon le Club du prisonnier Palestinien, cité par Wafa, "ces arrestations lancées depuis hier matin (jeudi) se sont poursuivies jusqu'à ce matin, et ont été accompagnées d'agressions contre les citoyens palestiniens, outre l4 intimidation des enfants, et également la fouille des domiciles". Les Israéliens ont lancé selon la même source, une campagne d’arrestation à grande échelle dans les provinces de la Cisjordanie occupée, au cours de laquelle "au moins une femme, deux députés et un journaliste ont été également interpellés".

Parmi les personnes également détenues, figurent d'ex-prisonniers ayant déjà purgé de longues peines de prison dans les geôles israéliennes, selon le Club des prisonniers, seize autres ont été arrêtées à Al-Khalil, dix au moins à Beit-lehem, six à Ramallah, six à Naplouse, et au moins dix autres à El-Qods Occupée dont une ex-prisonnière. Vendredi, des médias palestiniens, ont fait état de quarante Palestiniens arrêtés dans la nuit de jeudi à vendredi, par les israéliens en Cisjordanie occupée "dont trente-sept membres du mouvement de résistance palestinien Hamas". Depuis le 30 mars dernier et le début de la mobilisation pacifique appelée "Marche du retour", au moins 235 Palestiniens ont été tués par des tirs israéliens. Outre la fin du blocus israélien imposé à Ghaza depuis plus de 10 ans, ce mouvement réclame le retour des réfugiés palestiniens sur les terres dont ils ont été chassés en 1948.