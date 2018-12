Elections en RD Congo : lâ€™UA, Â« prÃ©occupÃ©e par la recrudescence des actes de violence Â»

La Commission de l’Union africaine s'est dite, hier , préoccupée par la recrudescence des actes de violence qui ont émaillé la campagne électorale en cours dans la République Démocratique du Congo (RDC), appelant à faire preuve de responsabilité à quelques jours des élections. Dans une déclaration publiée samedi, le Président de la Commission de l’Union africaine, Moussa Faki Mahamat, a affirmé suivre de près le déroulement de la campagne électorale pour les élections présidentielle, législatives nationales et provinciales prévues le 23 décembre 2018 en République démocratique du Congo.

Le Président de la Commission "est préoccupé par la recrudescence des actes de violence qui ont émaillé la campagne électorale en cours et entraîné des pertes en vies humaines en différentes localités du pays, y compris Kalemie, Lubumbashi et Mbuji-Mayi", indique la Déclaration. Après avoir noté les graves risques que ces actes font peser sur la sérénité et la régularité du processus électoral, le Président "appelle les acteurs politiques, ainsi que toutes les autres parties prenantes, à faire preuve d’un sens élevé des responsabilités, et les exhorte à ouvrer à la tenue de scrutins paisibles, libres et transparents, conformément aux normes et principes africains et internationaux en la matière", poursuit-on. Par ailleurs, le président de la commission a déploré la destruction d’une partie du matériel électoral destiné à la circonscription de Kinshasa à la suite de l’incendie ayant consumé l’un des entrepôts centraux de la Commission électorale nationale indépendante dans la nuit du 12 au 13 décembre 2018. "Il prend note du communiqué publié le 13 décembre 2018 par la Commission électorale, et se réjouit des dispositions prises en vue de la poursuite du processus électoral", ajoute la déclaration.

Le président de la Commission réitère l’engagement de l’Union africaine à accompagner les acteurs et le peuple congolais en vue de la conclusion heureuse du processus électoral dans leur pays, souligne le document. M. Faki Mahamat rappelle qu’une Mission d’observation électorale de long terme de l’Union africaine est déployée en République démocratique du Congo depuis le 28 novembre 2018 pour le suivi du processus électoral. Celle-ci sera renforcé par une équipe d’observateurs de court terme dès le 17 décembre 2018.