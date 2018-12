AssemblÃ©e gÃ©nÃ©rale Ã©lective du Forum des chefs dâ€™entreprises : Ali Haddad rÃ©Ã©lu prÃ©sident

L’Assemblée générale élective du Forum des chefs d’entreprises, qui a eu lieu hier, a réélu M. Ali Haddad, candidat unique à sa propre succession, à l’unanimité pour un deuxième mandat.

S’exprimant à cette occasion, il a indiqué qu’«il incombe à chacun d’assumer sa responsabilité et de s’engager pleinement dans les options politiques et économiques nationale» pour réaffirmer l’engagement du FCE «au service de l’économie et de l’entreprise algérienne». Le patron du FCE met en exergue également la contribution de son organisation au dialogue social avec les partenaires et les pouvoirs publics et assure que dans la conjoncture économique mondiale actuelle, notre pays est face à des défis d’une ampleur telle qu’ils requièrent la « mobilisation » de toutes les forces économiques et le « renfoncement » du consensus social. « Il est impératif d’œuvrer à la construction d’une économie diversifiée et prospère «, a estimé Ali Hadad, affirmant que le Forum des chefs d’entreprises « continuera » à travailler « étroitement » avec les pouvoirs publics tout en « défendant » l’entreprise. « Nous appuierons toutes les mesures du gouvernement « a-t-il assuré. Parmi les objectifs prioritaires du FCE, Ali Haddad citera le « développement » de l’entreprise, notamment le secteur privé et « l’amélioration » du climat des affaires et des investissements pour arriver à une « meilleure » contribution dans le développement économique.

«Une rencontre se tiendra la semaine prochaine au siège du ministère pour finaliser les procédures relatives à la demande du FCE de se convertir en syndicat». C’est la révélation faite, hier, par le ministre du Travail, de l’emploi et de la sécurité sociale, à l’ouverture des travaux de l’Assemblée générale élective du Forum des chefs d’entreprises (FCE), organisée à la Safex des Pins Maritimes.

M. Mourad Zemali a appelé à cette occasion au «renforcement» du rythme de la croissance économique en favorisant un dialogue social «responsable» entre les partenaires sociaux. Un dialogue qui devrait servir, selon lui, «à l’établissement et à la consolidation de la paix sociale «. Il a indiqué que le secteur privé est l’un des éléments fondamentaux pour «dynamiser» l’économie nationale vers une croissance «riche» en emplois productifs et durables. «Les contributions des entreprises membres du FCE auprès des caisses d’assurance sociale sont de l’ordre de 138 milliards de DA, ce qui illustre la participation des acteurs du secteur privé dans la concrétisation d’un programme d’économie sociale», a-t-il indiqué.

Pour le ministre du Travail, sa présence dans cette manifestation patronale démontre la nécessité de jeter des «passerelles» du dialogue entre gouvernement, patronat et syndicats. Il appellera à cette occasion à « plus d’implication pour la sauvegarde de la stabilité, et la préservation de la structure sociale».

Présent également lors de cette AG, le Secrétaire général de l’Union générale des travailleurs algériens a appelé à la construction d’une économie « stable » qui prend en considération la « dimension sociale» et affirmé qu’il faut « favoriser » l’investissement en « libérant » l’initiative. Pour ce faire, Abdelmadjid Sidi Saïd a appelé au « réajustement » de la panoplie des textes juridiques régissant l’investissement afin de « fonctionnaliser » l’économie et « créer » l’attractivité. « Nous nous félicitons de l’ancrage de la culture du dialogue social comme une véritable valeur ajoutée «, s’est réjouit le SG de l’UGTA.

Le FCE est une association à caractère économique créée en octobre 2000. Elle regroupe 4.000 chefs d'entreprise représentant plus de 7.000 entreprises adhérents à l’échelle nationale avec des délégations à l’étranger, qui cumulent un chiffre d’affaires global de plus de 4.000 milliards de dinars, et quelques 400.000 employés selon les chiffres avancés par cette organisation.

Tahar Kaidi