Pathologies allergiques : une lourde charge pour le systÃ¨me de santÃ©

«Les pathologies dues aux allergies occupent la 4e position des maladies les plus répandues au monde. En Algérie, elles représentent désormais une lourde charge pour le système national de santé, ainsi que sur le plan social», a souligné le ministre de la Santé, de la Population et de la Réforme hospitalière.

Dans un discours, lu en son nom par le chef de cabinet du ministère, le Pr Merzak Gharnaout, à l’ouverture des travaux du 3e Congrès de l’Académie algérienne d’allergologie, M. Mokhtar Hasbellaoui a également fait part de l’existence d’une stratégie de prise en charge de ces maladies. En effet, M. Hasbellaoui, et tout en citant l’asthme et la rhinite parmi les affections les plus présentes de cette discipline, note que «face à ce problème de santé publique, le ministère de tutelle a mis en place un programme national optimal consistant en une stratégie de prévention, de traitement et de lutte contre les causes induisant ces pathologies.

Pour ce qui concerne l’asthme et la rhinite, les facteurs principaux à l’origine de ces pathologies sont la pollution et la détérioration de l’environnement, en raison, entre autres, des émissions de gaz toxiques en provenance des moyens de transport, de l’industrie, etc.

Cela dit, et après la mise en place de ce programme national optimal, il y a lieu de constater une nette «amélioration» de la qualité de prise en charge des malades, ces derniers disposant des «médicaments qui leur conviennent. Ceci, d’autant plus que les Sociétés savantes algériennes ont élaboré des protocoles consensuels de traitement», a mis en avant le ministre, qui recommande la poursuite des efforts dans ce sens.

«Cela ne doit pas nous empêcher de poursuivre ces efforts, ensemble, en vue d’améliorer cette importante discipline, en même temps qu’à sensibiliser les autres secteurs, pour jouer un rôle positif afin de diminuer l’étendue de ces maladies», a en effet soutenu le ministre, avant de faire remarquer, en conclusion, que le département qu’il représente «s’appuiera, dans son plan d’action de lutte contre les allergies, sur les recommandations qui découleront de cette rencontre», placée sous le thème «Allergie et Environnement».

Pour sa part, la ministre de l’Environnement et des Énergies renouvelables, Mme Fatma-Zohra Zerouati, a été représentée, lors de cette rencontre, par la directrice et experte au Centre national des technologies de production plus propres (CNTPP), Mme Fazia Dahlab, qui s’est exprimée, à propos des nombreuses actions menées par les services de ce département dans l’objectif de préserver et de protéger au mieux l’environnement, «et ce, pour le bien-être du citoyen», a-t-elle ajouté. Prenant la parole, le président de l’Académie algérienne d’allergologie, le professeur Réda Djidjik, a qualifié d’importante, «l’amélioration de la qualité de l’air», ce qui ne sera pas sans conséquences, pour la prévention contre les effets néfastes de la pollution atmosphérique, «sur la santé des enfants et des adultes».

Il est à retenir, également, que les travaux de cette rencontre de deux jours, marqués par la présence du ministre de la Culture, M. Azzedine Mihoubi, ainsi que de spécialistes nationaux de la discipline, aux côtés de confrères de Tunisie, du Maroc, de France et du Canada, ont été mis à profit pour honorer symboliquement, «pour leurs apports distincts au secteur de la santé», le Pr Jean-Paul Grangaud, récipiendaire du 1er prix «Tedjini Haddam» (1921-2000), et le Pr Merzak Gharnaout, titulaire du 2e prix «Mohamed Seghir Belarbai» (1850-1950).

Soraya Guemmouri