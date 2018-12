FLN : Vers la crÃ©ation dâ€™une association des anciens Ã©lus

Une rencontre régionale de préparation pour la création de l’association nationale des anciens élus du FLN a été présidée hier à Sétif par Mehdjoub Bedda, qui a déclaré qu’elle sera «une voix et une tribune nouvelles qui s’ajouteront à toutes les autres meilleures forces actives dans la vie associative et ne sera pas un parti politique, ni une alternative à toute autre association». Tenue en présence des élus de 11 wilayas, cette rencontre s’inscrit dans la continuité des rencontres similaires organisées à Alger, Annaba et Relizane qui seront suivies d'une rencontre nationale à Alger devant constituer le début d’activités dans toutes les wilayas. Les anciens élus ont exprimé leur total soutien à la désignation d’une instance de gestion du FLN qui œuvre à rassembler et unir les rangs des militants.