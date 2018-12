Appel Ã  un consensus national : Regrouper lâ€™ensemble des AlgÃ©riens

Nombreuses sont les formations politiques qui ont multiplié les appels pour parvenir à un consensus national qui rassemble l’ensemble de la classe politique, en vue d’un dialogue «constructif» qui placerait l’intérêt de l’Algérie «avant tout». C’est le cas du Mouvement El Islah qui considère que le consensus national est la «seule» voie pour «sortir» du marasme dans lequel se trouve le pays.

«Le consensus national que nous voulons est celui qui regroupera l’ensemble des Algériens, pas seulement les partis politiques», a précisé son président. Pour Filali Ghouini, l’Algérie a besoin d’un consensus national suivant un modèle «spécifique se démarquant de stéréotypes étrangers», dans le but d’une cohésion entre les Algériens et tous les acteurs de la scène politique nationale. «Le Président de la République est capable davantage de grandes réalisations politiques qui renforcent son aura chez l’ensemble des Algériens, non pas seulement comme chef d’Etat mais aussi comme leader et sage ayant délivré son pays des affres de la tragédie nationale», a-t-il déclaré, en affirmant que Bouteflika est encore capable de «consolider» l’immunité de l’Algérie pour «faire face» à tous les dangers et autres menaces qui la guettent. Le président du Mouvement El Islah a souligné que notre pays jouira de la paix et de la sécurité et se dirigera vers une «nouvelle» étape avec un «grand consensus» soutenu par une «large» base populaire, avec une répartition «judicieuse» des responsabilités et la «réhabilitation» de la jeunesse algérienne. «Notre formation est disposée à interagir positivement dans le cadre de toute initiative jouissant d’un consensus de la direction politique du pays et de tous les acteurs de la scène politique, et à la hauteur des aspirations de la société dans différents domaines», a noté M. Ghouini, insistant sur la «mobilisation de tous» pour réaliser cet objectif. Pour sa part, le parti Tajamou’e Amal Jazaïr (TAJ) a appelé à la tenue d’une conférence nationale avec la participation de «toutes» les forces «vives» du pays, en vue de parvenir à un consensus national sur les questions et défis nationaux et internationaux qui intéressent l’Algérie.

Son président, Amar Ghoul, a souligné en effet que notre pays fait face à des attaques de toutes parts et a mis en avant la nécessité de faire face à ce qu’il a qualifié d'idées «délétères» qui diffusent la culture du désespoir, notamment chez les jeunes, et de relever «ensemble» les défis économiques, sociaux et culturels.

Le président du Mouvement populaire algérien (MPA) plaide également pour un consensus national pour le parachèvement des réformes politiques et la mise en place d’un projet économique clair pour les prochaines années.

Salima Ettouahria