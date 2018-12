CongrÃ¨s national du parti TAJ : Nouveau mandat pour M. Ghoul

Le Président Bouteflika distingué pour ses « efforts en faveur de la paix, de la sécurité, de la stabilité et de la réalisation du développement »

Le premier congrès du parti Tajamou’e Amal Jazaïr (TAJ), présidé par Amar Ghoul, plébiscité la veille pour un nouveau mandat à la tête du parti, a été l'occasion de débattre du cadre réglementaire du parti et de rechercher les moyens de relever les défis tant sur le plan national qu’international.

Ce premier congrès a été organisé à l’École supérieure de l’hôtellerie sous le slogan «Ensemble pour un consensus national» qui, selon Ghoul, reflète la vision du parti consistant à placer en ligne de mire la reconstruction d’une Algérie «nouvelle» et «forte» sur tous les plans. Ce rendez-vous s’est déroulé en présence de Mouad Bouchareb, président de l’APN et «coordinateur provisoire» du FLN, Ahmed Ouyahia, Secrétaire général du RND et de plusieurs responsables et représentants de formations politiques et de la société civile. Le président de TAJ a affirmé que grâce à l’implication de tous, «l’Algérie deviendra plus sûre, plus stable et plus forte économiquement». Un objectif qui ne pourrait être atteint, explique-t-il, sans «affronter tous les défis sur tous les plans». Le printemps arabe, d’un côté, et l’automne européen, de l’autre, nous poussent à nous rassembler et à être unis pour contrecarrer toutes les attaques contre la stabilité et l’unité du pays et le protéger contre toute tentative de déstabilisation», a-t-il ajouté. Il précisera que l'Algérie fait face à des attaques de toutes parts, raison pour laquelle il demeure impératif de «faire face aux idées délétères qui diffusent la culture du désespoir, notamment chez les jeunes». Et d’enchaîner : «Il nous incombe de relever les défis économiques, sociaux et culturels.» «L’Algérie est le seul pays qui n’a pu être ébranlé par le printemps arabe», a-t-il rappelé. Parlant de sa formation politique, Amar Ghoul rappelle avec fierté que «Taj est le parti de l’Etat par excellence tout en étant celui du peuple qui œuvrera pour la consolidation des institutions et la préservation des acquis de l’Etat». «Taj est composé de trois socles. Les jeunes avec plus de 80%, la femme présente à tous les niveaux et les cadres. Notre objectif est de parvenir à une Algérie stable, moderne et développée», a-t-il affirmé. Revenant sur l’alliance présidentielle, M. Ghoul estime que pour TAJ, ce bloc politique est «un acquis national et un partenariat stratégique pour la construction et la protection de l’Etat». «Notre soutien à Bouteflika demeure inchangé et indéfectible», dira-t-il, précisant que «l’heure est au consensus national pour la construction d’une Algérie nouvelle». Il reviendra sur l’appel de TAJ à la tenue d'une conférence nationale, «avec la participation de toutes les forces vives du pays, en vue de parvenir à un consensus national sur les questions et défis nationaux et internationaux qui intéressent l'Algérie». Une initiative qui doit être organisée par les pouvoirs publics sous le haut patronage du Président Abdelaziz Bouteflika. «Nous voulons que la conférence nationale soit un prélude à la construction d’une Algérie nouvelle». Il estimera que tous les acteurs politiques, économiques et sociaux doivent s’unir pour bâtir des institutions fortes qui convergent avec le développement, adopter une nouvelle vision pour venir à bout des problèmes économiques et sociaux, et mettre en place une charte déontologique pour mieux gérer le travail et apporter plus de crédibilité et d’éthique à ce domaine. En présence de 2.000 délégués de 48 wilayas, Amar Ghoul a salué le Président Abdelaziz Bouteflika, pour toutes ses réalisations depuis 1999, tels la réconciliation nationale, qui a enrayé le terrorisme, le remboursement de la dette et les réformes qui ont touché tous les secteurs vitaux. Il rappellera aussi les efforts du Président qui ont permis à l’Algérie de retrouver sa stabilité et sa sécurité.

Le Président de la République, M. Abdelaziz Bouteflika, a été distingué pour ses «efforts en faveur de la paix, de la sécurité, de la stabilité et de la réalisation du développement et de la prospérité à travers le pays». La distinction a été remise au Conseiller auprès du Président de la République, Saad Eddine Nouiouat, en présence des chefs des partis de l’Alliance présidentielle, FLN, RND, TAJ et le MPA, outre les responsables de plusieurs partis, d’organisations et de membres du corps diplomatique.



Poursuivre le programme du Président Bouteflika



En marge du congrès, le coordinateur du Front de libération nationale, Mouad Bouchareb, a affirmé que l’alliance présidentielle « était ouverte à toutes les propositions constructives garantissant la poursuite du programme du Président Abdelaziz Bouteflika ». « Nous avons concrétisé notre fructueuse coopération dans la mise en œuvre du programme du Président de la République », a ajouté le coordinateur du FLN. Il précisera que l’Alliance exprime également sa ferme conviction et sa volonté de renforcer ce partenariat politique pour un avenir prospère pour notre pays en continuant de mettre en œuvre le programme du Président. Dans son discours prononcé au nom des dirigeants des partis de l’alliance présidentielle, M. Bouchareb précisera que « l’alliance continue d’approfondir et de compléter le cours des réformes politiques initiées par le Président de la République ainsi que le renouvellement du projet, à savoir la stabilité économique, et à préserver les acquis des 20 dernières années ». M. Bouchareb a expliqué que la coalition, qui est une locomotive politique avec une large base populaire, une vision nationale claire et une expérience accumulée, « tient à défendre l’État car c’est un devoir constitutionnel et moral qui ne peut être ignoré ». L’alliance est un espace politique qui soutient le Président Bouteflika et accompagne son programme prometteur et ambitieux. Dans ce contexte, il a exprimé la ferme conviction de renforcer ce partenariat politique en continuant à mettre en œuvre le programme du Président et en s’efforçant de réaliser sa mission et ses objectifs ambitieux, sans faire d’offre et sans revendiquer le monopole du patriotisme, de la démocratie, de l’islam, de l’arabisme et de l’amazighité. M. Bouchareb a appelé à l’unité du front intérieur afin d’éviter les dangers du contexte actuel dans la région et a, dans le même contexte, cautionné les instructions strictes et les bonnes directives contenues dans le message du Président de la République à l’occasion de la réunion gouvernement-walis, mettant en garde contre les manœuvres politiques cherchant à susciter la confusion et à tenter de saper la sécurité publique et la tranquillité des citoyens.

Mohamed Mendaci