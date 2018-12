Climat : Vivre au rythme du temps

Tous les jours, on ne peut se retenir de parler du climat, du temps qu’il fait dehors et des prévisions météorologiques. Les températures, la pluie et le beau temps, en d’autres termes, s’invitent dans toutes les discussions,

tous les jours que Dieu fait.

Impossible de ne pas faire allusion à cette question qui vaut son pesant d’or pour tout le monde sans exception. À chacun sa petite «fenêtre» qui lui permet de scruter le ciel pour prendre le «pouls» de la journée. L’importance du climat n’est plus à démontrer, à l’heure où la science et les technologies de pointe offrent la possibilité de connaître le temps qu’il fera dans une région, un pays ou même un autre continent, avec précision, pas seulement pour la journée, mais également des journées et des saisons. Ce genre de renseignement, il faut le dire, ne tombe jamais dans l’oreille d’un sourd. Tout le monde succombe au charme de cette dernière, même les plus sceptiques n’y résistent pas. C’est que la météo «guide» quelque part notre quotidien. La place du prévisionniste est unique en son genre. Elle est irremplaçable pour l’économiste, le touriste, l’agriculteur et le simple citoyen ; tous, soucieux du temps qu’il va faire pour une meilleure manière de s’organiser au cas où un changement de climat brusque ne vienne gâcher leur journée ou encore chambouler la feuille de route soigneusement concoctée et réfléchie. Aujourd’hui, on ne renonce jamais à ces informations, très abordables et à portée de main, diffusées par les chaînes de radio, de télévision, les journaux. Rater le très attendu bulletin de météo après le JT de 20h est quasiment impossible pour les Algériens, ou du moins une bonne partie d’entre-eux. La question de prendre ou pas son parapluie, de s’habiller léger ou prévoir la grande « artillerie » pour dompter le froid est sans doute la première idée qui nous vient en tête lorsqu’on s’apprête à sortir le matin de chez-soi. Certains ne se fient pas seulement à la couleur du ciel et une visite du fameux site officiel de météo.dz est plus que nécessaire.



Les Smartphones pour « éclairer » les utilisateurs



Le téléphone portable n’est pas seulement un appareil pour joindre les personnes mais aussi pour diffuser des informations ou out simplement être dans l’air… du temps. Il suffit d’installer ces applications pour être au diapason de tout changement ou perturbation climatique. Le petit gadget qui a envahi notre vie n’est pas passé sur ce détail important qui est d’afficher le thermomètre, notamment depuis l’introduction de la 3G, puis la 4G. Il faut savoir que le marché des Smartphones est en pleine croissance en Algérie. Une étude réalisée, en 2017, par le premier site e-commerce en Afrique fait ressortir un taux de pénétration de 44%, soit prés de 18 millions d’utilisateurs d’internet. Mais ce n’est pas tout, l’information météorologique tente également les officines, les ministères et certains grands organismes qui garnissent devantures et sièges par des enseignes lumineuses qui annoncent les températures de la journée. Un comportement qui en dit long sur le rôle des prévisions climatiques dans notre quotidien. En fait, le progrès technologique qui permet avec précision d’avoir des données sur le climat a été derrière l’émergence de la culture du climat chez beaucoup d’Algériens qui ne peuvent résister à l’idée de consulter les prévisions de l’Office national de la météorologie, doté désormais de suffisamment d’équipements pour faire des prévisions au-delà d’un jour.



Les changements climatiques, l’autre souci partagé par les Algériens



Le réchauffement planétaire est irréversible depuis des décennies, pas seulement pour les autres mais également pour notre pays qui paie, à son tour, l’industrialisation de l’autre côté, marquée par des émissions de gaz toxiques qui menacent notre sécurité alimentaire et l’équilibre biologique de nos écosystèmes. C’est un fait, ce n’est pas uniquement le décideur ou encore le scientifique qui s’intéresse au climat et ses volte-faces, de nos jours.

A chacun, bien entendu, sa manière de manifester sa crainte face à cette problématique. Peu importe les termes utilisés, allant du chevauchement des saisons et la disparition pure et simple des inters saisons, en passant par la fameuse réplique «Le temps n’est plus comme avant», « l’hiver est moins pluvieux » et «l’été ne cesse de gagner de degrés, en termes de températures»..., tous ces commentaires évoquent tout l’intérêt accordé au climat dans la rue aussi.

Un septuagénaire nous dira qu’il ne reconnaît plus le climat, lui qui a vécu, par le passé, au rythme des hivers froids, neigeux et généreux en pluviosité et des étés plus clémentsqu’aujourd’hui. «On ne reconnaît plus les saisons et la pluie se fait rare et en été ça chauffe de plus en plus», expliquera-t-il, avant d’ajouter que nos barrages hydrauliques se portent mal ».

Pour Mélissa, universitaire, le temps devient de plus en plus fou à cause de ce «fameux» trou dans la couche d’ozone. Elle est dans l’obligation de prendre ses devants avant de sortir le matin. Une consultation des services de la météo et l’état du ciel font partie des gestes quotidiens. «Chaque jour, j’accomplis ce rituel. J’ai des problèmes de sinusite et d’allergies et je n’ai pas le droit à l’erreur, dans le cas contraire, bonjour les dégâts», indiquera-t-elle. Parler du temps et du climat, revient tel un leitmotiv dans toutes les discussions et se reflète même sur nos comportements, tous les jours. Impossible de passer sur ce détail qui risque de changer carrément le cours de…la journée.

Samia D.