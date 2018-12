Reboisement Ã  Oran : Câ€™est parti pour Â« une annÃ©e verte Â»

Dans le cadre de la campagne de reboisement inscrite au projet de l’année verte, lancée en début de l’année en cours, les services de la wilaya d’Oran ont lancé, en fin de semaine, une grande opération de plantation d’arbres, au niveau de la route nationale 11.

Le programme de l’année verte qui bénéficie aux 26 communes de la wilaya, comprend la plantation de 66.000 arbres, 8.000 ont été plantés dans la forêt de Canastel. Ces opérations de boisement ont vu la participation des éléments des corps constitués, les Scouts musulmans, des associations et des élèves et devront profiter, une fois achevées, à plusieurs quartiers de la ville d’Oran, dont Akid Lotfi, Es-Seddikia, Yaghmouracen, 3e et 2e boulevards périphériques, Haï Sabah, Haï Zabana et la RW 84 reliant Aïn Turck aux Andalouses. La wilaya avait lancé à l’occasion des festivités commémoratives du 63e anniversaire du déclenchement de la guerre de Libération, une opération de plantation de 25.000 arbres sur un programme de 50.000 unités. Le wali d’Oran, M. Cherifi Mouloud, a donné des instructions aux communes afin de prévoir dans leur plan de gestion une somme d’argent pour l’achat des plantes. En suite, l’idée est de prendre une partie de ces plantes et de les stocker au niveau de la pépinière de l’EPIC d’Oran-vert et de les mettre à la disposition des citoyens pour le verdissement de leurs cités, et ce, par le biais des comités qui les représentent.De son côté, la Conservation des forêts de la wilaya d’Oran envisage aussi la plantation d'arbres forestiers sur une superficie de 7.500 ha à l'horizon 2020. Pas moins de 2.500 ha ont été déjà reboisés au niveau de 13 communes de la wilaya. Actuellement, la wilaya d’Oran dispose de 250 espaces verts qui couvrent un total de superficie de 100 ha. Dans le même registre, le groupe Unilever Algérie a lancé, il y a quelques jours, une action de plantation d’arbres au sein de la forêt de Canastel, à l’est du chef-lieu de la wilaya, une opération à laquelle ont participé près de 450 personnes. «Oran est notre ville, et en tant qu’entreprise citoyenne nous tenons à en faire un endroit agréable pour tous», avait déclaré un responsable du groupe. D’autres campagnes similaires seront lancées et verront la contribution d’autres entreprises locales-t-on indiqué. Amel Saher