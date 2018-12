VolatilitÃ© des prix du pÃ©trole : Pas dans lâ€™intÃ©rÃªt des producteurs ni des consommateurs

La croissance de la demande du marché pétrolier mondial se stabilisera, en 2019, à 1,4 Mb/j, soit au même rythme que celui enregistré durant l’année en cours. Cette perspective est de l’Agence internationale de l’énergie (AIE), qui vient de souligner, dans son dernier rapport, qu’«une partie du soutien apporté par la baisse des prix sera compensée par une croissance économique plus faible au niveau mondial, en particulier dans certaines économies émergentes». L’analyse de l’AIE a également revu à la baisse ses prévisions de croissance concernant les stocks autres que ceux de l'OPEP, pour 2019, soit 415 kb/j, «en raison, notamment des réductions attendues de la part de la Russie», tel que convenu, dans le cadre de l’accord, entre les pays membres et certains acteurs hors Opep, lors de la réunion, à Genève, la semaine dernière, mais aussi du fait de la croissance devant s’avérer «moins forte au Canada». L’accord qui a porté sur la réduction de la production de 1,2 Mb/j afin de «remédier aux excédents croissants du marché» devrait concourir à une relative stabilité et à amener le marché vers l'équilibre», note le rapport. Jusqu'ici, relève l’agence, «le prix du pétrole brut Brent semble avoir trouvé un plancher, restant proche de 60 dollars le baril, à peu près au même niveau que lorsque les ministres se sont rencontrés». L’AIE souligne, à ce propos, que la volatilité des prix du pétrole «n’est pas dans l’intérêt des producteurs ou des consommateurs». Aussi, «la réunion de la semaine dernière nous a rappelé que les trois grands producteurs de pétrole — la Russie, l'Arabie saoudite et les États-Unis —, dont la production totale de liquides représente désormais environ 40% du total mondial, sont les principaux acteurs» du marché pétrolier. Sur cette base, «la coopération entre la Russie et l’Arabie saoudite constitue désormais la base de la gestion de la production, ces deux pays ayant une grande capacité à faire évoluer la production d’une manière ou d’une autre», mais aussi du fait que «la chute des prix ferait peser de lourdes contraintes sur leurs budgets». Destinée à faire remonter des prix plombés par un excédent d’offre trop abondant, la baisse de 1,2 million de barils/jour entrera en vigueur à partir de janvier 2019. En attendant, les experts préfèrent se confiner dans des analyses, plutôt réservées et prudentes. Pour rappel, les précédentes prévisions de l’agence indiquaient que la demande de pétrole augmentera régulièrement en 2019, en raison de la solidité de l'économie mondiale, alors que d'importantes difficultés d'approvisionnement pourraient surgir d'ici la fin de l'année prochaine, au cas où l'Opep n’arriverait pas à pallier une éventuelle pénurie d'offre.

D. Akila