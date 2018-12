Salon international des dattes Ã  Biskra : Lâ€™exportation Ã  plein rÃ©gime

Le ministre de l'Agriculture, du Développement Rural et de la Pêche, Abdelkader Bouazghi, a présidé hier à Biskra l'ouverture du Salon international des dattes de Biskra en présence de 140 exposants nationaux et étrangers (tunisiens, égyptiens et émiratis).

Plus de 30 ambassadeurs et représentants de missions diplomatiques (Hongrie, Venezuela, Vietnam, Corée du Sud, Indonésie, Tunisie et Sénégal) ont également assisté à l'ouverture. Lors de la visite des stands de l'exposition, le ministre a appelé à augmenter les quantités exportées pour répondre à la demande croissante sur ce fruit sur les marchés internationaux, rappelant les facilités offertes en la matière aux producteurs et exportateurs. Les variétés multiples de dattes, dont Deglet Nour et la datte blanche, les dérivés de dattes (miel, confiture, vinaigre et farine) et du palmier (couffin, cordes, meubles) ainsi que du matériel agricole, des systèmes d'irrigation, des tracteurs, des produits de conditionnement et pesticides sont exposés dans ce salon qui se tient à l'Ecole olympique des jeunes talents de la cité El Allia. L'objectif de cette manifestation économique consiste à promouvoir et mieux placer à l'international les produits de la phoeniciculture, assurent les organisateurs.