RÃ©novation du vieux bÃ¢ti Ã  Alger : Une avancÃ©e remarquable

La restauration du vieux bâti est le cheval de bataille des services de la wilaya d’Alger. A ce propos, une importante enveloppe estimée à 55 milliards de DA a été allouée à la réfection et à la restauration des immeubles, et ce, dans le cadre du plan stratégique d’aménagement et d’urbanisation de la capitale. L’annonce a été faite par le wali d’Alger qui a fait savoir que 520 entrepreneurs et plus de 102 bureaux d’études ainsi que quelque 900 cadres supérieurs dont beaucoup d’ingénieurs ont été mobilisés pour mener à bien cette opération.

«Les chantiers ouverts à cet effet ont employé plus de 12.000 personnes, outre la participation de 50 micro-entreprises», a révélé à cette occasion, Abdelkader Zoukh. Ce dernier a affirmé vouloir «algérianiser» l’opération de rénovation et de réhabilitation à travers le recrutement de bureaux d’études et entrepreneurs algériens, et confié qu’en 2012, soit au début de l’opération, ses services ont fait appel à des opérateurs étrangers dont des néerlandais et des espagnols, se félicitant au passage que plus de 22.000 emplois ont été créés. Ces derniers ont bénéficié, sur les chantiers de rénovation, de formation concernant les procédés de rénovation du vieux bâti, grâce à la participation d’entrepreneurs étrangers et d’un bureau d’études spécialisé dans le domaine. Il faut dire que la wilaya d'Alger s'est attelée, au titre de ses projets pour l'année 2018, à la rénovation et à la réhabilitation de 1.579 immeubles anciens, soit l'équivalent de 22.034 unités de logement.

L'opération de rénovation et de réhabilitation avait été lancée au milieu de l’année 2014. Jusqu’à la fin de 2017, le nombre des immeubles rénovés a atteint 1.692, soit 34.523 logements. Ainsi, le nombre des immeubles qui seront rénovés, avec les projets à réaliser au cours de l'année 2018, s'élèvera à 3.289 bâtisses. Quant au nombre global des immeubles et habitations nécessitant des travaux de rénovation dans la capitale, celui-ci est estimé à 14.767 bâtisses, soit 583.184 habitations. Il est à retenir que les enveloppes affectées aux opérations de réhabilitation de La Casbah sont estimées, à elles seules, à 24 milliards de DA, comme signalé d’ailleurs par le wali d’Alger, qui notera dans ce contexte que les entreprises chargées de ces opérations sont «toutes» algériennes. L'opération de rénovation ne concerne pas uniquement les immeubles d'Alger Centre, datant de l'époque coloniale, qui nécessitent une grande restauration mais également les cités construites dans les années 70 et 80, à l'instar des cités de Bab Ezzouar, Bachdjarah, Bourouba et toutes les autres cités au niveau des communes de la wilaya nécessitant une légère rénovation et un rafraichissement des façades. L'opération de rénovation des anciennes bâtisses dans la wilaya a débuté au niveau de l'entrée est et la façade maritime, notamment les immeubles de l'avenue Larbi-Ben- M'hidi, Didouche-Mourad, Mohamed-V et Colonel-Amirouche, avant d'être élargie à l'ensemble des cités y compris celles construites dans les années 70 et 80.

Sarah A. Benali Cherif