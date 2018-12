Centre national dâ€™Ã©tudes et de recherches intÃ©grÃ©es du bÃ¢timent : Des jeunes porteurs dâ€™idÃ©es innovantes seront primÃ©s

Le Centre national d’études et de recherches intégrées du bâtiment (CNERIB) a organisé, hier à Alger, en partenariat avec la Direction générale de la recherche scientifique et du développement technologique (DGRSDT), et l’Agence nationale de valorisation des résultats de la recherche et du développement technologique (ANVREDET), la première édition du challenge sur les idées innovantes dans le domaine de la construction.

Cette compétition, dédiée aux jeunes porteurs d’idées innovantes dans le domaine de la construction, s’étalera sur deux jours et s’inscrit pleinement dans le cadre de la compétition «Grands Challenges 2018». Issus des quatre coins du pays, les porteurs de projets présenteront leurs idées innovantes en la matière devant un jury qui retiendra les meilleurs. Ils suivront, ensuite, un coaching qui sera assuré par une dizaine d’experts dans divers domaines liés à la création d’entreprise, tels que le juridique, le financier, la protection par brevet d’invention et les études de marché. Il faut souligner que cette manifestation s’adresse aux étudiants, doctorants, jeunes chercheurs et autres porteurs d’idées innovantes. Le CNERIB met en compétition de jeunes porteurs d’idées innovantes qui souhaitent participer à ce challenge dans le but de concrétiser des solutions et des produits innovants utiles portant, entre autres, sur les matériaux de constructions, les systèmes constructifs, l’économie et l’efficacité énergétique dans le bâtiment, l’amélioration du cadre bâti et de l’environnement bâti ainsi que la gestion des risques majeurs.

S’exprimant à cette occasion, le président du CNERIB a mis en exergue le fait qu’il y a deux types d’évaluation qui distingueront les candidats. La première manière consistera à évaluer la fiche technique de chaque porteur de projet et la seconde consistera à faire passer un entretien oral avec ces derniers. «Chaque jeune devra défendre, à tour de rôle, son projet devant les cinq membres du jury» a précisé Hamid Afra, qui annonce que le public ciblé n’est autre que les jeunes chercheurs de moins de 35 ans, qu’ils soient universitaires ou pas. Poursuivant ses propos, le président du CNERIB mettra en évidence le fait que si ces jeunes ont été ciblés, c’est pour leur permettre de «transformer» ces idées innovantes en «produit industriel» et aller, pourquoi pas, vers la «création» d’entreprise. Et d’indiquer qu’il y a actuellement 30 candidats en compétition et que seulement trois d’entre eux seront sélectionnés. «Ils seront accompagnés pour faire aboutir leurs projets dans un cadre organisé avec l’ANVREDET», a expliqué Hamid Afra, révélant au passage que ces idées innovantes doivent être techniquement réalisables. «Drainer les idées innovantes dans le domaine du bâtiment et les transformer en produit industriel sont les objectifs essentiels visés par ce challenge», a ajouté le président du Centre national d’études et de recherches intégrées du Bâtiment.

Pour sa part, le coach en performances commerciales a affiché sa disponibilité pour «encadrer» les jeunes porteurs de projets innovants. «C’est bien d’inventer un concept, mais il faut le vendre pour ne pas rester au stade de projet», a souligné Okba Rehab, avant d’affirmer que sa mission principale est «d’aider» ces jeunes à vendre leurs projets avec des techniques propres aux négociations commerciales. «Je vais axer mon travail sur le savoir, le savoir-faire, le savoir-être qui ne sont autres que ce que l’on appelle dans notre jargon le triangle d’excellence commerciale», a-t-il révélé non sans souligner le fait qu’il s’agit d’un travail «collégial» entre les coachs présents lors de cet événement. D’autant plus que ces derniers sont, selon lui, des spécialistes dans différents domaines tels que la finance, le juridique et le technique.

Sami Kaidi