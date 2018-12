UniversitÃ© Djillali-LiabÃ¨s (Sidi Bel-AbbÃ¨s) : Un pÃ´le dâ€™excellence

L’université Djillali-Liabès célèbre son quarantième anniversaire. Du statut de centre universitaire ouvert en septembre 1978 pour assurer la formation d’à peine 200 étudiants encadrés à l’époque par 25 enseignants, en majorité des coopérants, à une université aujourd’hui, avec un effectif dépassant les 30.000 étudiants, sans compter les infrastructures imposantes d’accompagnement et les équipements conséquents de pédagogie réceptionnés, le pas franchi reste édifiant, pour rappeler la conformité à un choix fait, et mesurer également les progrès accomplis dans le secteur.

M. Tahar Hadjar, ministre de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, Mohamed Mebarki, ministre de la Formation et de l’Enseignement professionnels et Mme Houda Faraoun, ministre des Postes, des Télécommunications, des Technologies et du Numérique ont pris part aux festivités.

Le wali a mis en exergue la contribution de cet espace dans le développement local exhortant les chercheurs à s’investir pour mener à bien leur tache. M. Hadjar a indiqué que cette université contribue à la stratégie globale de développement du secteur et a énuméré les progrès accomplis en insistant sur l’ouverture de l’université sur la société et sur son environnement en général. Pour sa part, le ministre de la Formation et de l’Enseignement professionnels, Mohamed Mébarki, ancien recteur de l’université Djillali-Liabès dans les années 1990, a rappelé l’évolution historique de l’université de Sidi Bel-Abbès, devenue un pôle important dans le réseau universitaire algérien et revêt une place prépondérante en tant que centre de rayonnement scientifique et de formation supérieure. La ministre de la Poste, des Télécommunications des Technologies et du Numérique, Imane-Houda Faraoun, diplômée de cette université, durant les années 1990, a salué les efforts fournis par l’Etat pour renforcer le rôle des universités, à l’instar de celle de Sidi Bel-Abbès, dont sont issus des compétences et des cadres qui dirigent plusieurs secteurs et domaines. Cet établissement a connu une évolution notable en quatre décennies, après sa promotion en université, le 1er janvier 1989, comptant six instituts pour atteindre, six années plus tard, 10 instituts de différentes spécialités. En 1998, avec la mise en place du système des facultés, l’université a abrité les facultés de lettres, des sciences économiques et de gestion, de droit, d’ingéniorat, de médecine et des sciences, a rappelé son recteur, Meghachou Mourad. Trois autres trois facultés ont été ajoutées à ce réseau, à savoir celles des sciences de la nature et de la vie, des technologiques et des sciences appliquées.

Sa salle de conférences de 600 places, équipée de tous les moyens, a été ouverte pour l’organisation de manifestations scientifiques et culturelles. Cette infrastructure a bénéficié d’un projet structurant visant la réalisation d’un pôle universitaire s’étendant sur une superficie de 90 ha. Ce qui a permis de la hisser au rang de grande université au niveau national, a souligné le recteur. Ce pôle universitaire compte trois facultés : celle des lettres, des langues et de arts, la faculté du génie électrique et la faculté des sciences humaines et sociales, outre un bloc administratif, composé de 5 étages abritant le rectorat , une bibliothèque, une maison de l’entrepreneuriat, un siège des œuvres sociales et des infrastructures sportives.

L’université dispose aussi de laboratoires de recherche de pointe. Leur nombre a atteint les 49 laboratoires versés dans différentes filières. Ils sont encadrés par 90 équipes et 370 enseignants en plus de 2.000 étudiants post-graduation pour les diplômes d’études supérieures.

Les efforts déployés dans le domaine de la recherche scientifique ont permis à cette université de décrocher, en 2016, selon le classement du site web «Metric Ranking», la première place au niveau national et maghrébin, et la 27e place au niveau africain et enfin la 1.725e place parmi 27.000 universités au niveau mondial. L’université de Sidi Bel-Abbès a été baptisée, en 1996, du nom du professeur Djillali-Liabès, natif de Sidi Bel-Abbès et docteur en sciences humaines. Il occupa plusieurs postes dont celui de ministre des Universités (1991) puis ministre de l’Enseignement supérieur et la Recherche scientifique (1992) avant d’être nommé directeur de l’Institut des études stratégiques globales. Djillali Liabès a été assassiné le 16 mars 1993 à Alger.



Un documentaire retraçant le parcours de cette université



Les festivités de célébration du 40e anniversaire de la création de l’université Djillali-Liabès, abritées par le rectorat, ont porté sur des activités dont une exposition des réalisations des étudiants, des communications par des enseignants et des étudiants, la projection d’un film documentaire sur l’itinéraire de cet établissement de l’enseignement supérieur. La famille du défunt Djillali Liabès, des universitaires, des chercheurs et des étudiants ont été honorés à cette occasion.

A. Bellaha et Agence