AlgÃ©rie - Sierra Leone : Une session de la Commission mixte de coopÃ©ration Ã  Alger en 2019

Le ministre des Affaires étrangères, Abdelkader Messahel, s’est entretenu, hier à Freetown, avec son homologue du Sierra Leone, Alie Kabba, en marge de sa participation à la réunion ministérielle du Comité des dix chefs d’Etat et de Gouvernement de l’Union africaine sur la réforme du Conseil de sécurité des Nations unies. L’entretien a porté sur les relations bilatérales et les voies et moyens de leur renforcement. Tout en se félicitant de la qualité des liens politiques entre les deux pays, les deux ministres sont convenus de tenir une session de la Commission mixte de coopération à Alger au cours du premier trimestre 2019 en vue de donner «une nouvelle dynamique aux relations bilatérales et de les élargir à de nouveaux domaines de coopération». Les discussions ont également porté sur la réforme du Conseil de sécurité des Nations unies et des activités du Comité des dix chefs d’Etat et de Gouvernement de l’Union africaine dont la coordination est assurée par le Sierra Leone. A cette occasion, M. Messahel a félicité son homologue Sierra Léonais de «l’organisation parfaite» de la réunion ministérielle de Freetown. Les deux ministres ont aussi abordé d’autres questions régionales et internationales d’intérêt commun, notamment celles inscrites à l’agenda de l’Union africaine.