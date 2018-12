DÃ©cÃ¨s de lâ€™ancien prÃ©sident colombien : M. Bensalah signe le registre de condolÃ©ances

Le président du Conseil de la Nation, Abdelkader Bensalah a signé, jeudi à Alger, au siège de l'ambassade de Colombie à Alger, au nom du Président Abdelaziz Bouteflika, le registre de condoléances, suite au décès, vendredi dernier, de l'ancien président colombien, Belisario Betancur, à l'âge de 95 ans. «C'est avec une profonde affliction que j'ai appris la nouvelle du décès de l'ancien président de Colombie, Belisario Betancur, le 7 décembre 2018», a écrit M. Bensalah sur le registre de condoléances. «En cette douloureuse épreuve, je vous présente ainsi qu’à la famille du défunt, au nom du Président de la République, Abdelaziz Bouteflika, du gouvernement et du peuple algériens et en mon nom personnel, mes sincères condoléances». Nous nous remémorons, avec considération, l'engagement du défunt aux principes de dialogue et de rejet de toute forme de violence pour la promotion de la paix et de la sécurité dans son pays, et nous ne devons guère oublier ses hautes qualités humaines et sa lutte continue pour l'instauration de la concorde et du vivre ensemble en paix pour tout le peuple colombien», a-t-il indiqué. Saluant l'héritage politique de l'ancien président colombien, M. Bensalah a affirmé que «le défunt a contribué grandement et activement à l'instauration des fondements de la réconciliation nationale, adoptée, par la suite, par plusieurs présidents colombiens, jusqu'à la réalisation du rêve auquel il tenait, en 2016, à travers la signature d'un accord de paix historique, salué par l'Algérie et le monde entier». Avec la disparition de Belisario Betancur, connu pour son soutien aux causes justes à travers le monde, la Colombie et l'Amérique Latine viennent de perdre une figure politique chevronnée et l'un des symboles de l'histoire contemporaine de la région», a conclu le président du Conseil de la Nation.