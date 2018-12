CONSOLIDATION DE LA COOPÃ‰RATION PARLEMENTAIRE : Installation du Groupe dâ€™amitiÃ© AlgÃ©rie - Mauritanie

Le groupe parlementaire d'amitié Algérie-Mauritanie a été installé, jeudi au siège de l'Assemblée populaire nationale, pour la consolidation

de la coordination et de la coopération parlementaires entre les deux pays. La cérémonie d'installation a été présidée par le président de la Commission des affaires étrangères, de la coopération et de la communauté nationale établie à l'étranger de l'APN, Abdelhamid Si Afif, en présence de l'ambassadeur mauritanien, Boulah Ould Mogueye. S'exprimant à l'issue de cette cérémonie,

M. Si Afif a indiqué que la création de ce Groupe d'amitié «s'inscrit dans le cadre de la mise en œuvre d'un vaste programme visant l'installation de 107 groupes parlementaires d'amitié avec les pays amis et frères afin de dynamiser la diplomatie parlementaire». Cette installation «contribuera à la concrétisation de la diplomatie parlementaire visant la consolidation de la coopération bilatérale entre le Parlement des deux pays, et ce à travers l'échange d'expériences dans le domaine de l'action parlementaire face aux défis actuels, notamment sécuritaires et la migration clandestine», a-t-il estimé. De son côté, l'ambassadeur mauritanien a indiqué que l'installation de ce groupe constituait «un nouveau jalon dans le renforcement et la promotion de la coopération bilatérale, notamment dans le domaine parlementaire», saluant, en outre, le niveau des relations bilatérales «historiques et exceptionnelles», entre les deux pays.