Le premier ministre sud-corÃ©en demain Ã  Alger : Renforcer les Ã©changes

Forum d’affaires algéro-coréen, lundi à Alger.





La 5e édition du Forum d'affaires algéro-coréen se tiendra lundi prochain à Alger en présence du Premier ministre Ahmed Ouyahia et son homologue sud-coréen, LEE Nak-yon, qui entamera demain une visite officielle de trois jours en Algérie.

Lors de sa visite en Algérie, M. LEE Nak-yon, qui sera accompagné d'une importante délégation, s’entretiendra avec le Premier ministre, Ahmed Ouyahia, ainsi qu'avec d'autres responsables algériens. Au programme de l'hôte de l'Algérie figurent également deux visites à caractère touristique, la première au Musée des Beaux Arts d'Alger et la deuxième au jardin d'Essai d'El Hamma. Le Premier ministre coréen se rendra par ailleurs à Boumerdes où il effectuera une visite à la centrale électrique à cycle combiné de Ras-Djenet. La Corée du Sud est l'un des principaux partenaires commerciaux de l'Algérie avec près de 2,3 milliards de dollars d'échanges en 2017, dont près de 700 millions de dollars d'exportations algériennes et 1,6 milliard de dollars d'importations, selon les chiffres des Douanes algériennes. Durant le premier semestre 2018, les importations algériennes de la Corée s'élevaient à 609 millions de dollars, alors que ses exportations vers ce pays étaient de 474 millions de dollars.

L'Algérie et la Corée du Sud sont liées par un accord de partenariat stratégique signé en 2006, faisant de l'Algérie le seul pays africain ayant signé un tel accord. Les deux parties ont appelé, à travers cette déclaration de partenariat stratégique, signée mars 2006, à la mise en place d`un partenariat stratégique basé sur l’entente et la confiance mutuelles.