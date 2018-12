ANP : Une coopÃ©ration vaste et diversifiÃ©e

Le capital expérience dont jouit l’Armée nationale populaire et la maîtrise de ses missions et leur exécution avec un haut degré de professionnalisme sont sans aucun doute l’élément moteur d’une coopération à la fois vaste et diversifiée avec nombre de pays partenaires. Dans son dernier numéro, la revue El-Djeich de l’ANP a dressé une rétrospective détaillée des audiences accordées, le mois dernier, par des hauts cadres du MDN, plus particulièrement par le SG de ce département ministériel, le général major Abdelhamid Ghris. Il a en effet reçu une délégation de Russie, conduite par M. Viktor Bondarev, président du Comité de défense et de sécurité du Conseil de la Fédération russe, ainsi que plusieurs ambassadeurs. Il s’agit de la nouvelle ambassadrice de la République tchèque, Mme Lenaka Pokorna, du nouvel ambassadeur du Qatar, M. Hassan Ben Ibrahim Al Malki, de l’ambassadeur du Royaume d’Espagne, M. Fernando Morgan, ainsi que de la nouvelle ambassadrice d’Allemagne, Mme Ultrik Knotz. Les discussions entre le SG du ministère de la Défense nationale et ses hôtes ont porté, indique-t-on, sur l’état de la coopération avec chacun des pays cités ainsi que sur nombre de questions d’intérêt commun. Sur un autre volet, El-Djeich nous apprend que dans le cadre du renforcement de la coopération militaire algéro-roumaine, une délégation de la Roumanie, conduite par le commandant Vlad Vasil, chef du département des systèmes d’information, a effectué, la mi-novembre dernier, une visite à l’Ecole supérieure des transmissions Abdelhafid-Boussouf où elle s’est enquise notamment du matériel et des moyens pédagogiques, techniques et technologiques qu’offre l’école. Une autre délégation de la Garde royale britannique conduite par le capitaine Teggarty Justin a séjourné en Algérie du 18 au 29 novembre dans le cadre des journées de formation en musique militaire. L’ouverture de cette manifestation s’est déroulée sous l’égide du chef d’état-major de la Garde républicaine, le général-major Ayad Tahar, pour qui la spécialité de la musique militaire revêt une grande importance eu égard à ses dimensions multiples, historique, culturelle et artistique. En matière de coopération avec l’Espagne, celle-ci a été marquée par la visite de deux délégations du Royaume d’Espagne, la première conduite par le directeur de la Bibliothèque militaire centrale, le colonel Manuel Garcia Cabezas, la seconde avait à sa tête le général de division Francisco Javier Abajo Merinon, directeur général de l’armement et du matériel de l’armée espagnole. Par ailleurs, l’on enregistre le renforcement de la coopération opérationnelle entre les forces navales algériennes et tunisiennes dans le domaine du contrôle et de la sûreté maritimes. En effet, le commandant des forces navales, le général-major Mohammed Larbi, a inspecté le 30 novembre dernier la corvette lance-missiles Rais-Hassan-Barbiar, et ce, avant son appareillage pour la Tunisie en vue de participer à l’exercice conjoint algéro-tunisien «Mordjane 18». D’autre part, le 2e Groupe naval permanent de l’Otan «SNMG 2» a effectué une escale à Alger du 19 au 22 novembre. Il convient de rappeler que l’activité phare à inscrire au registre de la coopération militaire et rapportée par El-Djeich a été la visite officielle effectuée par le chef d’état-major, le général de corps d’Armée Ahmed Gaid Salah aux Emirats arabes unis et au Qatar.

Karim Aoudia