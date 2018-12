SÃ›RETÃ© NATIONALE : Mouvement au sein des chefs de sÃ»retÃ© de wilaya

Le directeur général de la Sûreté nationale, le colonel Mustapha Lahbiri, a procédé à un mouvement au sein des chefs de Sûreté de wilaya. Ces nouvelles nominations au poste de chef de sûreté concernent les wilayas de Béchar, Batna, Biskra, Bouira, Jijel, Boumerdès, Sidi Bel Abbès, Guelma, El Oued, Aïn Témouchent et Oran.

M. Lahbiri a également procédé à des permutations :

- Chef de la Sûreté de wilaya de Chlef vers la Sûreté de wilaya de Saïda

- Chef de la S.W. Constantine vers S.W. Chlef

- Chef de la S.W. Béchar vers S.W Oum El Bouaghi

- Chef de la S.W Mila vers S.W Bejaïa

- Chef de la S.W Bouira vers S.W Annaba

- Chef de la S.W Tamanrasset vers S.W El Bayadh

- Chef de la S.W Skikda vers S.W Tamanrasset

- Chef de la S.W El Bayadh vers S.W Skikda

- Chef de la S.W Jijel vers S.W Tlemcen

- Chef de la S.W Sidi Bel Abbès vers S.W Relizane

- Chef de la S.W Guelma vers S.W Mila

- Chef de la S.W Boumerdès vers S.W Constantine

Par ailleurs, le DGSN a mis en fin de fonction des chefs de Sûreté des wilayas de Batna, Biskra, Annaba, El Oued et Aïn Témouchent. La DGSN précise que ce mouvement au sein des chefs de Sûreté de wilaya «n'est pas définitif et reste ouvert jusqu'à son approbation par les pouvoirs publics».