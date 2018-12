AssemblÃ©e populaire nationale : Prendre en charge toutes les prÃ©occupations des citoyens

Le siège de l’Assemblée populaire nationale a abrité, jeudi dernier, une séance plénière présidée par M. Mouad Bouchareb et consacrée aux questions orales, destinées aux ministres de l'Énergie, de l'Industrie et des Mines, de l'Agriculture, du Développement rural et de la Pêche, des Ressources en eau et celui de la Culture.

énergie



Une demande grandissante

«La production nationale en gaz naturel s'élève à 130 milliards M3, dont 50 milliards M3 sont destinés à la consommation locale, 50 milliards M3 à l'exportation et 30 milliards M3 réinjectés dans les puits pour maintenir leurs activités», a notamment révélé le ministre de l'Energie, lors de cette plénière.

M. Mustapha Guitouni a précisé que «si nous ne trouvons pas rapidement d'autres solutions pour couvrir la demande nationale, en hausse constante, nous ne serons pas en mesure, dans deux à trois ans, d'exporter», faisant remarquer dans ce contexte que la couverture de la demande nationale est passée de 32% en 2000 à 62% à présent, dont 40% en propane. Poursuivant ses propos, il notera que «le taux de couverture en électricité est de 99% et que sa production dépend du gaz également», soutenant qu'avec ce rythme de consommation et une production stable, «il n'y aura pas d'exportation, d'où la nécessité de trouver d'autres solutions», insiste le ministre de l’Energie.

M. Guitouni, qui répondait à une question du député, Brahim Benadji (Indépendants) sur le retard accusé dans plusieurs projets de raccordement au gaz naturel au niveau de nombre de régions de Bejaia, a réitéré «l'intérêt accordé par le Président de la République au réseau public du gaz et d'électricité afin de permettre à tous les citoyens de bénéficier des deux énergies». Il mettra l’accent également sur le fait que la wilaya de Bejaia a bénéficié de divers programmes de distribution du gaz, observant cependant que certains citoyens se sont opposés à la mise en place des conduites sur leurs terrains d'où le retard. Le ministre, qui s’exprimera longuement sur ce sujet, fera part de pas moins de 300 objections qui ont été enregistrées depuis le lancement du dernier programme quinquennal. Il rappelle à cet égard, l'arrêt, durant 13 années, des travaux de réalisation d'une conduite dans la commune de Souk-El-Tenine, s'étalant jusqu'à la commune de Ziama Mansouria (Jijel), et «les travaux ont été relancés en septembre 2017, après que les autorités locales aient défini un autre tracé». Le ministre souligne d’autre part que l'objection des citoyens a entravé également de nouveaux projets de déploiement de conduite de gaz et de pétrole, ainsi que des projets d'énergie électrique, dont celui de 420 kw à destination de la Tunisie et de la Libye. M. Guitouni citera également «l'arrêt depuis 2013 dans la région de Derguina (Bejaia), des travaux du câble stratégique à haute tension de 60 Kw et un autre de 220 Kw reliant Bouira à Bejaïa». Et de faire remarquer que «certains citoyens ont demandé des sommes inimaginables allant jusqu'à 11 milliards de centimes contre la concession de 500 mètres». L’on apprend par ailleurs la création d'une «commission de wilaya pour la prise en charge des objections enregistrées». Répondant ensuite à une question du député, Mustapha Naci (RND) quant à l'approvisionnement en gaz naturel de la région de Aïn Defla, le ministre qui mettra en relief que le taux de couverture en gaz naturel de la wilaya de Aïn Defla est passé «de 15% en 1999 à 48% en 2016 et à 60 % actuellement», a expliqué aux députés que le retard dans la réalisation des projets, notamment les conduites de gaz est dû à «la situation financière du groupe Sonelgaz». Cela dit, a-t-il assuré, les solutions existent à travers des montages financiers entre les services de la wilaya et le groupe Sonelgaz.

Soraya G.

Exploitation des mines d’or



Discussions avec des partenaires étrangers

Le ministre de l'Industrie et des Mines a révélé jeudi que les discussions avec les partenaires étrangers pour l'exploitation des mines d'or dans le sud algérien «avancent». M. Youcef Yousfi qui répondait à une question du député Bekkaï Hemmal concernant la situation des mines d'or à Tamanrasset, notamment les mines de Tirek et d'Amesmessa, a affirmé que l'Entreprise nationale d'exploitation des mines d'or (ENOR) «n'a pas assez d'expérience dans l'exploitation souterraine de l'or», relevant cependant que «des discussions sont en cours avec plusieurs sociétés étrangères expérimentées pour l'exploitation de ce minerai». «Les discussions avec les partenaires étrangers avancent, a-t-il dit, sans pour autant citer les noms et nationalités des partenaires étrangers concernés et sans préciser les délais de lancement des travaux. Il notera –ceci dit- que «ce partenariat permettra d'augmenter la production de l'or selon les réserves disponibles». S’exprimant au sujet des mines d'or dans les régions de Tirek et d'Amesmessa, le ministre souligne que l'activité de développement et d'exploitation de l'or dans ces deux mines «s'est déroulée en plusieurs étapes». «Au départ, l'entreprise ENOR a effectué, à elle seule, des travaux de développement et de préparation de l'opération d'exploitation et a, par la suite, établi un partenariat avec un partenaire étranger pour l'exploitation de ces mines, a expliqué le ministre. A propos du partenariat d'ENOR avec le partenaire étranger, M. Yousfi a déclaré : «Malheureusement, la société étrangère qui détenait la majorité des actions au sein de l'entreprise, a recouru à l'exploitation des couches superficielles du minerai, sans avoir élaboré un plan de développement et d'exploitation industrielle durable, empêchant ainsi l'exploitation efficace des mines d'or». Dans l’objectif de remédier à cette situation, les autorités publiques avaient procédé à l'effacement de la dette de l'ENOR, en lui octroyant un crédit de près de 3 milliards de dinars, a fait savoir le ministre précisant que l'entreprise a procédé, sur la base des orientations de son département ministériel, à une «révision de son plan de développement et d'exploitation pour relancer son activité, et partant augmenter la production aurifère».



Former les jeunes à pratiquer l’extraction

et l’exploitation de l'or de manière artisanale



Passant ensuite à la question du même député sur la «possibilité de réviser la loi sur les mines, promulguée en 2014 pour autoriser l'exploitation de l'or par des procédés traditionnels», le ministre a indiqué dans sa réponse que «cette loi a traité et pris en considération cet aspect». Il mettra à profit cette occasion pour annoncer qu’une étude réalisée par son département et portant sur la formation des jeunes à pratiquer l'activité minière d'extraction et d'exploitation de l'or de manière artisanale. M. Youcef Yousfi -tout en faisant remarquer que l'extraction et le traitement de l'or, même par des procédés traditionnels, exigent un minimum de qualification et d'expertise ainsi qu'une bonne maîtrise technique pour une exploitation optimale des ressources aurifères- signale que le ministère «examine actuellement cette situation (l'exploitation artisanale de l'or), sous différents aspects, en concertation avec toutes les parties, en vue d'appuyer et de former les jeunes exerçant cette activité, en leur accordant des facilités notamment dans les régions sud du pays».



Des instructions données pour accélérer la cadence

de réalisation des nouvelles zones industrielles



S’agissant de la réalisation de nouvelles zones industrielles, il sera mis en exergue que les autorités publiques, ont donné des instructions pour accélérer la cadence de réalisation. Répondant à une question du député Hassan Bounefla (RND) sur le lancement des travaux de réalisation de la zone industrielle de Ain Regada (Guelma), le ministre a de prime abord rappelé que la création de 50 nouvelles zones industrielles s'inscrit dans le cadre du programme du Président de la République, et que la commune d'Ain Regada a bénéficié du projet de création d'une zone industrielle de

140 hectares. Aussi, et tout en soulignant que l'Agence nationale d'Intermédiation et de régulation foncière (ANIREF) a été chargée de la réalisation de cette zone industrielle qui sera financée par le Fonds national d'investissement (FNI), M. Yousfi a assuré que «les autorités publiques ont donné toutes les instructions en vue d'accélérer la cadence de sa réalisation», relevant dans ce cadre que «lors de sa 84e session, le Conseil national d'investissement (CNI) avait pris la décision N09 prévoyant le transfert, aux walis, de la réalisation de 43 zones industrielles, dont celle de Ain Regada».

M. Yousfi est revenu aussi sur «le visa du cahier de charges par la commission sectorielle du ministère de l'Intérieur, en novembre 2018», «le lancement de l'appel d'offres par la direction de l'urbanisme et de la wilaya» puis «l'ouverture des plis les 5 et 10 décembre dernier», soit il y a moins d’une semaine. «Cette opération a abouti à la sélection de 4 entreprises». Ainsi donc et dans le souci d’accélérer la réalisation de la zone industrielle d'Ain Regada, le marché a été partagé en quatre lots, et ce, en attendant le lancement des travaux début 2019.

S. G.

Projets de conservation du patrimoine

La situation

financière à l’origine des retards

La situation financière que connaît l'Algérie était à l'origine des retards accusés dans plusieurs projets de restauration et de conservation du patrimoine culturel dans plusieurs wilayas, notamment à Tiaret. C’est ce qu’a souligné, jeudi dernier, le ministre de la Culture, lors de cette séance plénière consacrée aux questions orales.

M. Azzedine Mihoubi, qui s’exprimait en réponse à une question posée par un député lors de cette séance plénière, a en effet affirmé que «la situation financière avait impacté les projets d'aménagement de nombre de sites archéologiques et historiques dans la wilaya de Tiaret, incluant six sites classés patrimoine national, dont les tombeaux d'Ajdar, gelés jusqu'à nouvel ordre, ainsi que la revalorisation de la grotte d'Ibn Khaldoun à Frenda». Il a précisé cependant que le taux d'avancement des travaux a atteint les 70%. Le ministre mettra à profit cette occasion pour réitérer son appel aux communes en vue de «faciliter l'opération de cession» de leurs salles de cinéma (environ 300) en faveur du secteur de la Culture pour «leur réaménagement».

S. G.



Lutte contre la désertification

programme d’urgence

Dans le cadre de la stratégie de développement du secteur de l’Agriculture, il a été procédé à l'élaboration d'un programme spécifique qui est en cours d'exécution, afin de juguler le phénomène de désertification. Ce programme se décline en différentes mesures visant la préservation des pâturages et des steppes, notamment celles exposées aux risques des changements climatiques et des pratiques inciviles de l'homme. L’annonce a été faite jeudi dernier, par le ministre de l'Agriculture, du Développement rural et de la Pêche, M. Abdelkader Bouazghi, qui répondait à une question du député Djamel Guigane (RND) relative aux problèmes d'érosion du sol et de désertification, lors de cette séance plénière. Parmi ces mesures, le ministre a notamment cité «la création d'un fonds spécifique à la lutte contre la désertification et au développement de l’économie pastorale et steppique». Il reviendra ensuite sur l’importance de la consolidation et l'extension du Barrage vert et le rôle de ce dernier pour la protection et la réhabilitation des écosystèmes vulnérables. Le ministre a mis l’accent sur le fait qu’il s'agit «essentiellement de poursuivre les efforts pour lutter contre le phénomène de désertification qui affecte les régions steppiques.

En somme, soutient le ministre, «la lutte contre ce phénomène exige l'élargissement du champ d'action au niveau des régions affectées par plusieurs facteurs naturels, et ce à travers la mise en place d'équipements de base pour prévenir contre l'érosion du sol». Il s’exprimera dans ce sens à propos de la réhabilitation de l'écosystème des oasis et ce, en vue de préserver la fonction socioéconomique des oasis sur une surface de 60.000 hectares. Poursuivant ses propos, le ministre a affirmé qu'un Programme national de reboisement a été tracé en vue d'étendre la richesse forestière et de préserver le sol, à travers le reboisement d'une surface de 1,52 million d’ha, outre la réhabilitation et l'extension du Barrage vert dans le cadre d'un plan qui s'étendra jusqu'en 2022, la réhabilitation des pâturages pour atteindre une surface de 3,22 millions d’ha, et accroître les capacités d'irrigation des terres pastorales, à travers la création de 1.000 points d'approvisionnement en eau.

La lutte contre la désertification se fait aussi par l'aménagement de 480 km de pistes rurales, l'extension des surfaces de pâturage, la réhabilitation des terres d'alfa ; en consacrant une surface de 150.000 ha à la culture alfatière, outre l'exploitation de 75.000 ha supplémentaires et la création de réserves destinées à cette matière première naturelle sur une superficie de 100.000 ha, signale le ministre.

Clair, net et précise, M. Bouazghi souligne que le secteur vise à asseoir de nouvelles bases pour le développement agricole et pastoral, notamment en permettant aux agriculteurs, éleveurs et investisseurs d'exercer leurs activités dans des conditions idoines, à même de contribuer à une croissance continue du secteur agricole, en évolution depuis l'année 2000. Le bilan y afférent fait ressortir que de nombreux projets ont été concrétisés. Le ministre a indiqué dans ce cadre que pas moins de 223.000 ha de surfaces pastorales ont été reboisées à ce jour, des surfaces pastorales protégées ont été créées, moyennant un montant s'élevant à 1,2 milliard de DA/an, outre quelque 3.300 emplois de gardien de réserves, gérées par les communes, ont été assurés.

A retenir, également, 127.000 hectares d'arbres fruitiers ont été plantés parmi lesquels figurent 85.000 hectares d'oliviers. Il sera mis en avant d’autre part «le parachèvement des travaux de protection des cours d'eau et des barrages d'une capacité de 3,6 millions de m3, et l'aménagement et la création de 9.000 points d'eau (barrages, bassins et sources), outre la réalisation de 186.000 m de puits pastoraux profonds et 480 kilomètres de canaux d'assainissement. Aussi et dans le but de faciliter l'accès des agriculteurs à leurs exploitations et de désenclaver les agglomérations rurales, il a été procédé à la création et à l'aménagement de pistes rurales sur 18.000 kilomètres, avec l'aménagement de 29.000 hectares de terres agricoles et le choix d'espèces végétales adaptées au sol et au climat de chaque région. Les produits forestiers ont été valorisés à travers l'exploitation de 720.000 m3 de bois et la création de pâturages sur une superficie de 422.000 hectares, en vue d'augmenter les quantités de fourrages, de préserver et d'améliorer les ressources naturelles et de développer les pâturages endommagés, en raison d'une exploitation irrationnelle», a souligné M. Bouazghi.

S. G.

Ressources en eau

Généraliser le H24



Le ministre des Ressources en eau, Hocine Necib, a déclaré que son secteur «est déterminé à prendre en charge toutes les préoccupations des citoyens en termes d'alimentation en eau potable et à suivre la réalisation des projets de raccordement tracés, dans le souci d'améliorer le Service public de l'eau».

En somme, ce département «s'emploie à trouver des solutions définitives à toutes les préoccupations liées au raccordement au réseau d'alimentation en eau potable (AEP), pour assurer un Service public de qualité», assure le ministre qui répondait à une question du député Boudjemaa Torche du Rassemblement national démocratique (RND) sur les mesures prises pour résoudre le problème du déficit en AEP enregistré au niveau de certaines communes de Mila et qui sont au nombre de 16. Lors de sa réponse, le ministre des Ressources en eau a mi en avant que cette wilaya, à l'instar d'autres wilayas, a bénéficié de projets «structurels». Il a admis cependant que «certaines communes connaissent encore des perturbations dans la distribution de l'eau».

M. Necib — après avoir mis l’accent sur le fait que les capacités de production ont été revues à la hausse afin de généraliser graduellement la distribution quotidienne de l'eau et la réalisation d'autres opérations par étape —, a fait part de la décision de la mise en place d'un programme d'urgence pour cette wilaya avec un montant de 70 milliards de centimes, dont 10 assurés par le Fonds national de l'eau. L’on saura dans ce même contexte que le secteur des ressources en eau a «entamé la réalisation de projets de réhabilitation des réseaux de distribution, d'augmentation des capacités de stockage et de réalisation de nouveaux puits, en sus de l'affectation de 40 milliards de centimes pour la réalisation de 21 puits supplémentaires, dans le cadre de la deuxième opération, à travers la restructuration du programme sectoriel pour l'exercice 2018». Le ministre a ensuite ajoute que «le secteur a consolidé, également, la canalisation approvisionnant la wilaya de Mila à partir de la station de "Ain Tine", exposée fréquemment aux glissements de terrains caractérisant cette région, avec un montant de 300 milliards de centimes. Ce projet est en cours». La majorité des projets pour ces opérations devraient être réceptionnés «progressivement jusqu'au mois de mars 2019, ce qui impactera positivement l'alimentation en eau potable des communes souffrant de ce problème». «Sur 32 communes, quinze seulement sont actuellement approvisionnées à partir du barrage de Béni Haroun (450 habitants), qui couvre 64% des besoins de la wilaya en matière d'AEP», indique le ministre qui évoque par ailleurs «un déficit en matière d'AEP au niveau de 16 communes qui ne sont pas alimentées à partir du barrage de Beni Haroun mais qui comptent sur les ressources locales (forages et puits).



Le transfert des eaux du barrage de Beni Haroun vers les communes souffrant d’un déficit en la matière sera mis en exploitation dès 2019



Pour remédier à ce problème, le ministère avait effectué, dans une première étape, une étude globale pour la réalisation d'un système d'alimentation en eau potable à partir du barrage de Beni Haroun dont les résultats ont permis d'inscrire l'opération de réalisation du projet dans le cadre de l'autorisation du programme de 12 milliards DA, en faveur de 12 communes, au titre de l'année financière 2018. L'Agence nationale des barrages et des transferts (ANBT) gère cette opération, en confiant les marchés à 11 entrepreneurs pour réduire les délais de réalisation», a fait savoir le ministre.

Ce qu’il faut aussi mettre en avant c’est que «le transfert des eaux du barrage de Beni Haroun vers les communes souffrant d'un déficit en la matière, sera mis en exploitation dès 2019». «Avec une enveloppe financière de 500 milliards de centimes, la wilaya de Mila bénéficiera, également, d'un deuxième projet relatif au transfert d'eau depuis le barrage de Tabellout (Jijel) vers 6 autres communes, situées au nord-ouest de Mila», a annoncé le ministre qui précise que les travaux de ce projet seront lancés début 2019. Aussi et dès la finalisation des deux projets, 16 communes seront raccordées aux deux systèmes d'approvisionnement des barrages de Beni Haroun et de Tabellout, ce qui permettra d'améliorer l'alimentation des habitants en eau potable.

Par ailleurs et en réponse à une autre question posée par le député Khelifa Benslimane (Front El Moustakbal), sur le raccordement en eau potable du village Bouzbaïr à Hassi R'mel, le ministre a souligné que la wilaya de Laghouat connaît généralement une abondance en eau potable et une distribution régulière sur l'ensemble des communes, et ce, grâce à un grand programme d'investissement ayant été consacré à la wilaya depuis l'année 2000. Ces investissements ont permis une amélioration rapide de l'AEP à travers la wilaya, augmentant ainsi la production, à travers 35 puits en cours d'exploitation, assurant en général la couverture des besoins de la wilaya, a-t-il affirmé. Pour ce qui est de l’alimentation du village de Bouzbaïr en eau potable, le ministre a indiqué que «la commune était approvisionnée à partir d'un puits traditionnel à faible débit qui est rempli quotidiennement par quatre camions-citernes relevant de l'Algérienne des eaux (ADE)». Cela étant dit et pour «remédier à cette situation et sécuriser la source hydrique au profit des habitants du village, la commune de Hassi R'mel a initié la réalisation d'un puits profond». Comme les essais de pompage ont échoué, cela a amené une réflexion autour du recours aux zones environnantes pour apporter l'eau. La solution a été apportée par le ministère qui a décidé de «financer, à partir du Fonds national de l'eau, une étude de transfert des eaux depuis la région de Dhaya Louh vers le village Bouzbaïr, sur une distance de 30 km», a fait savoir M. Necib.

Soraya G.