Festival national de la crÃ©ation fÃ©minine : Des conceptions contemporaines

Une exposition rassemblant les œuvres d'une quarantaine de créatrices dans les domaines de la photographie d'art, de la peinture et de l'artisanat a été inaugurée, jeudi à Alger, à la faveur du 8e Festival national de la création féminine.

Cette édition, qui se tient au palais de la Culture Moufdi-Zakaria, et inaugurée par le ministre de la Culture, Azzedine Mihoubi, est placée sous le thème «Jeunes regards sur les arts», exposant ainsi les travaux d'élèves et d’apprenties chapeautées par d'anciennes participantes à ce festival. Pour la première fois, cette année, le Festival de la création féminine ouvre ses portes à des plasticiennes comme Djazia Berber, qui propose un travail abstrait explorant les nuances, le mouvement et une forme particulière de symétrie et d'effet miroir, l'illustratrice Brahami Madina, exposant une série de portraits au crayon, ou encore Samah Ould Arab, qui a dévoilé des toiles réalisées en digital painting. De jeunes plasticiennes ayant participé en avril dernier à la manifestation «Le printemps des arts» ont exposé de nouveau leurs œuvres, à l'instar de Hadjer Boughanem, qui apporte une conception contemporaine en diversifiant les supports et en s'essayant, en plus de la peinture, à la sculpture, et d’Ismahane Mezouar.

Avec les paysages urbains comme principal source d'inspiration, les photographes et graphistes Khadidja Zouaoui, Yasmine Lababou, Celia Ameur, Imène Nesrine Kerdel et Meryam Meghfour exposent leurs œuvres. Pour le volet artisanal, la commissaire du festival, Hamida M'hamsadji Agsous, a indiqué avoir «contacté les exposantes des précédentes éditions, pour exposer les œuvres de leurs élèves et apprenties», dans les domaines du tissage, de la mosaïque, de la céramique ou encore de la poterie.

Le tissage traditionnel a vu la participation de six exposantes qui ont reproduit les techniques ancestrales de cet art, au même titre que la broderie. Des métiers où les artisanes ont reproduit et revisité les costumes traditionnels, pour créer des objets actuels et utiles au quotidien. Pour leur part, Nawal Madani, Lynda Lalaoui et Hafsa Zoubida Ghalem proposent au visiteur des œuvres en céramique, des décorations et des meubles ornés de mosaïque ou encore des tableaux où la mosaïque remplace la toile et la peinture.

Le 8e Festival national de la création féminine se poursuit jusqu'au 17 décembre, et prévoit des conférences sur la photographie et les métiers de l'image, et sur l'art de la broderie.