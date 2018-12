GrÃ¢ce Ã  la volontÃ© politique : La femme algÃ©rienne, prÃ©sente en force au sein du pouvoir exÃ©cutif

«Grâce à la volonté politique du Président de la République, la femme algérienne a pu intégrer avec force le pouvoir exécutif au niveau central et local.» C’est ce que soutient la ministre de la Solidarité nationale, de la Famille et de la Condition de la femme.

S’exprimant, hier à Alger, à l’ouverture du 2e atelier régional pour la promotion du rôle des femmes, co-organisé par le ministère des Affaires étrangères (MAE), le centre Nord-Sud du Conseil de l’Europe et le gouvernement portugais, Mme Ghania Eddalia a évoqué les larges réformes entreprises par l’État sous le haut patronage du Président Bouteflika, qui ont permis, selon elle, à la femme algérienne, de «prouver ses compétences et d’accéder à des postes à responsabilités, et ce dans le cadre du respect des droits et devoirs, et de la complémentarité des rôles».

«Depuis l’indépendance, l’Algérie a procédé à l'investissement dans le facteur humain, en accordant une attention particulière à la femme, en vue de renforcer sa place, en se basant sur le principe de l'égalité des chances, en particulier dans l'enseignement qui constitue parmi les priorités des politiques nationales adoptées», a-t-elle expliqué, en précisant que l’État avait procédé au «renforcement» de la législation, pour «éliminer» toutes formes de discrimination et d’inégalités entre les hommes et les femmes, et à la consécration du principe de parité dans le marché du travail et dans les postes à responsabilités, en vertu de la Constitution de 2016.

Pour la ministre, ces efforts se sont traduits, à titre illustratif, sur le taux de représentation de la femme algérienne dans le Parlement, qui a atteint les 31,8%, soit 146 femmes parlementaires sur un total de 462 députés élus, lors des élections de 2012. «Ceci a permis de classer l’Algérie au premier rang des pays arabes en matière de représentation féminine au Parlement», s’est-elle félicitée. Poursuivant, elle a mis l’accent sur la participation «efficace» et «efficiente» de la femme dans la dynamique du développement national, à travers la création de richesse, qui est, selon elle, le résultat «concret» de «l’encouragement» de l’État qui s’attelle à multiplier les mécanismes susceptibles d’assurer une «meilleure» insertion de la femme dans la sphère économique. Mme Eddalia a, également, évoqué, parmi les dispositions prises en direction de la femme, notamment celle en difficulté, la création, en vertu de la loi 15-01 datant du 4 janvier 2015, du «Fonds de pension alimentaire», faisant bénéficier quelque 500 femmes divorcées exerçant le droit de garde de 773 enfants en 2017. La ministre a fait part enfin de la détermination des pouvoirs publics à poursuivre les efforts, pour «associer» la femme dans le développement national, dans le but de «consacrer l'équilibre» dans la société. «Une société fondée sur la compétence et le mérite», a précisé Mme Eddalia.



L’expérience de l’Algérie en matière de promotion des droits de la femme, saluée



Pour sa part, le représentant du ministère des Affaires étrangères a relevé l’importance et l’intérêt tout particulier accordé par l’Algérie pour la promotion du rôle de la femme dans tous les domaines, et rappelé, à cette occasion, les «innombrables» acquis de la femme algérienne et les avancées «significatives» enregistrées en matière de promotion de ses droits.

«Ceci a permis la participation pleine et entière de la femme à la vie politique et au processus de développement économique et social inclusif de la nation, grâce aux réformes initiées par le Président de la République», a expliqué Ali Mokrani.

Dans le même sillage, il a indiqué que l’Algérie a abrogé, dès le recouvrement de son indépendance, les mesures législatives et réglementaires discriminatoires à l’égard de la femme, à travers la consécration du principe fondateur de l’égalité des citoyens en droits et en devoirs, s’inspirant de l’esprit et de la lettre des conventions régionales et internationales. Le représentant des AE a évoqué par ailleurs les différents protocoles et conventions internationaux ratifiés par l’Algérie, et cité, à ce propos, la levée de la réserve sur l’article 9/2 de la Convention internationale relative à l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes (CEDAW), et l’adhésion du pays au protocole additionnel à la Convention des Nations unies contre la criminalité transnationale organisée, visant à réprimer et à punir la traite des personnes, en particulier des femmes et des enfants.

Il a en outre relevé l’importance de cet atelier qui s’articule autour de thème «L’application des lois relatives aux droits des femmes : partage des bonnes pratiques».

Selon M. Mokrani, sa tenue en Algérie est en soi un signe de «confiance et de reconnaissance» des progrès et des efforts engagés par le pays sur la promotion du rôle de la femme.

«C’est une opportunité pour un échange d’expériences sur les politiques nationales et les bonnes pratiques internationales en la matière», a-t-il mentionné, ajoutant que cette activité permet, en outre, d’étayer et de conforter la coopération que développent l’Algérie et le Conseil de l’Europe, à la faveur de son adhésion au Centre Nord-Sud en, juin 2017.

De son côté, le directeur exécutif du Centre Nord-Sud du Conseil de l’Europe a salué l’expérience de l’Algérie en matière de promotion des droits de la femme.

«Nous sommes au bon endroit à Alger pour apprendre de la très bonne expérience algérienne sur les bonnes pratiques en matière des droits de la femme», a souligné José Caroço, relevant au passage l’importance de cette première rencontre du genre avec l’Algérie, depuis son adhésion au Centre Nord-Sud.

Présente au cours de cette manifestation, la présidente du Conseil national des droits de l’homme a mis en exergue les avancées enregistrées par l’Algérie en matière de protection des droits de la femme, précisant que les textes juridiques et réglementaires existants dans notre pays consacrent l’égalité pour tous les citoyens, sans aucune discrimination.

«L’Algérie a ratifié toutes les conventions internationales en faveur des droits de la femme, et a adopté la Déclaration universelle des droits de l’homme, qui fête cette année son 70e anniversaire», a tenu à rappeler, à la fin, Mme Fafa Sid Lakhdar Benzerrouki.

Kamelia Hadjib