PrÃ©vention des risques et accidents de travail : La CNAS se rapproche des entreprises et des travailleurs

La prévention des risques professionnels constitue une préoccupation centrale aussi bien pour les pouvoirs publics, qui ont fait un grand effort en matière de législation —plus de 100 textes législatifs et réglementaires lui ont été consacrés au cours de ces 30 dernières années—, que pour la Caisse nationale des assurances sociales (CNAS) qui décaisse chaque année des sommes colossales pour prendre en charge les accidentés du travail et indemniser les absences dues aux maladies et accidents professionnels. Dans ce cadre, la CNAS a adopté une stratégie pour se rapprocher de plus en plus des entreprises et des travailleurs, à travers des programmes de formation sur les risques en milieu professionnel afin de réduire tout possible accident. En effet, selon la directrice de la prévention à la Direction générale de la Caisse, l'évaluation des risques professionnels engagée par la CNAS a touché plus de 400 entreprises importantes au niveau national, et ces entreprises qui ont été suivies pendant trois années de manière «permanente» ont vu ainsi leur situation «nettement» améliorée. « Elles maîtrisent désormais à la perfection les outils de protection et les risques en milieu professionnel, une évolution positive en matière de réduction des accidents de travail et des dépenses engendrées par ces accidents ont été observées », s’est félicitée Fatiha Tiyar, qui explique que l'intervention de la CNAS dans les entreprises se fait par « ciblage », en prenant en compte des indicateurs, comme le nombre d'accidents de travail et les arrêts pour maladies déclarés. « Cela nous permet de savoir quelles sont les entreprises qui ont un problème et nécessitent une assistance pour améliorer leurs connaissances en matière de prévention en milieu de travail », a-t-elle ajouté. Elle indiquera que plusieurs programmes pluriannuels sont engagés par la CNAS en vue de réduire les accidents de travail à travers l'intervention dans les entreprises par des études « spécifiques » à chaque secteur d'activité.

« Nous intervenons aussi dans la communication avec un programme précis pour les jeunes », a signalé la directrice de la prévention à la Direction générale de la CNAS. Et d'enchaîner : « Nous avons ciblé plus de 600 centres de formation professionnelle dont les stagiaires vont devenir des travailleurs, et ce programme de formation des stagiaires s'étalera encore sur deux ans ». Elle signale également, et non sans satisfaction, une baisse sensible enregistrée lors des trois dernières années en ce qui concerne les accidents de travail. Cette journée régionale, à laquelle ont assisté plus de 150 participants de la CNAS, d'entreprises et de l'Inspection du travail au côté de travailleurs, entre dans le cadre d'une campagne de sensibilisation sur l'évaluation des risques professionnels.

Selon les chiffres présentés à la presse à cette occasion, plus de 2.020 accidents de travail, dont 26 mortels, ont été enregistrés par la CNAS de la wilaya d'Oran au cours de l'année 2018. Plus exactement, 2.024 accidents de travail ont été déclarés à la CNAS d'Oran depuis janvier dernier ayant causé la mort de 26 personnes dans l'exercice de leur travail. Ce chiffre a connu une baisse par rapport à l'année précédente 2017, au cours de laquelle 2.394 accidents de travail, dont 28 mortels, ont été dénombrés. Une baisse qui s'explique par les portes ouvertes et les campagnes de sensibilisation engagées par la CNAS au profit des employeurs et des employés, a-t-on noté. La majorité des accidents de travail touche les secteurs du bâtiment et des travaux publics, a précisé la même source, faisant savoir que la plupart des travailleurs victimes n'étaient pas munis d'équipements de protection individuelle (EPI), tels que les casques, les ceintures, les gants et les chaussures de sécurité. Bien que certains textes, en grande partie promulgués dans les années 80, nécessitent une révision, il faut reconnaître que l’hygiène, la sécurité et la prévention des risques en entreprise figurent parmi les préoccupations nationales les mieux encadrées au double plan législatif et institutionnel. Avec un arsenal juridique composé d’une centaine de textes législatifs et réglementaires ainsi que d’une multitude d’institutions publiques y afférentes, la prévention des risques professionnels a réuni suffisamment d’instruments juridiques pour être prise en charge le mieux possible par l’Etat, les collectivités territoriales, les inspecteurs du travail, les syndicats et les entreprises chargés, chacun pour ce qui le concerne, de les appliquer.

Salima Ettouahria