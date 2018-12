1Ã¨re Foire du commerce intra-africain : NOUER DES PARTENARIATS BENEFIQUES

M. Djellab : Un rendez-vous important

Algérie-Egypte: signature d'un accord pour la redynamisation du conseil d'affaire bilatéral

l Condor: signature de quatre accords de commercialisation





Le ministre du Commerce, Saïd Djellab, s'est entretenu, au Caire, avec son homologue égyptien, Amr Nassar, sur le nécessaire renforcement de la coopération économique bilatérale, au vu du potentiel industriel important que recèlent les deux pays. Lors d’une audience tenue en marge de sa participation à la 7e rencontre des ministres africains du Commerce dont les travaux ont débuté, mercredi dernier au Caire, M. Djellab et son homologue égyptien ont évoqué la nécessité de bénéficier du potentiel important disponible dans les deux pays, afin de réaliser une complémentarité et un partenariat économique entre les deux parties de façon à permettre une augmentation des échanges commerciaux et des investissements communs. Les deux parties ont passé en revue également les sujets figurant à l’ordre du jour de la réunion des ministres africains du Commerce, notamment l’élaboration d’une feuille de route en ce qui concerne l’accord africain de libre-échange, et l’examen des directives ayant fait l’objet de la vérification juridique pour la mise en œuvre des mesures correctives commerciales.

M. Djellab a expliqué que les négociations autour de la Zone de libre-échange continentale africaine (ZLECAF) avaient «bien avancé» et abouti à de «bons résultats». Le ministre a avancé que l’étape suivante dans le processus de création de cette zone, consistait à préparer le terrain au niveau national, afin de réunir les conditions nécessaires au lancement de ce projet continental. Il a, par ailleurs, fait savoir que les pays africains s’accordaient une période de grâce de cinq ans avant le libérer le commerce des produits qu’ils jugent «sensibles», en raison de leur importance pour leur économie. Ces produits peuvent être industriels, agricoles ou les deux à la fois, a-t-il indiqué, ajoutant, cependant, que la libéralisation du commerce des produits classés non sensibles, se fera dès l’ouverture de la ZLECAF. M. Djellab a, en outre, indiqué que toutes les zones de libre-échange créées jusqu’à maintenant dans certaines sous-régions d’Afrique, seront absorbées progressivement par la ZLECAF sur une période de dix ans.



Redynamiser le conseil d’affaires bilatéral



L'Algérie et l'Egypte ont signé un accord de coopération visant à redynamiser le Conseil d'affaires algéro-égyptien, resté inactif depuis 2002. L'accord a été signé, pour la partie algérienne, par le président de la Chambre de commerce et d'industrie (CACI), Mohamed El Aïd Benamor, et, pour la partie égyptienne, par le président de l'Union des chambres de commerce égyptiennes, Ahmed El Ouakil, lors d'un forum d'hommes d'affaires algéro-égyptien. M. Benamor a invité les opérateurs à intensifier leurs échanges dans le but de nouer des partenariats.

M. Benamor a fait part de l'amélioration considérable du climat des affaires en Algérie au cours des dernières années, soulignant les nombreux dispositifs mis en place pour encourager les investissements directs étrangers.

Il a affirmé que l'Algérie et l'Egypte étaient capables d'intégrer les marchés africain et moyen-oriental à la faveur de leur savoir-faire dans divers domaines comme l’industrie agroalimentaire et l'agriculture, les filières mécanique, du textile et de la construction. M. Benamor a appelé à la redynamisation de la coopération Sud-Sud notamment en cette conjoncture marquée par la globalisation et la concurrence agressive. Pour sa part, le président de l’Union des chambres de commerce égyptiennes a convié les hommes d’affaires algériens à prendre part à la rencontre sur l’investissement en Egypte qui aura lieu en avril 2019 au Caire. Il a souligné l’intérêt porté par les investisseurs égyptiens au marché algérien devenu l’un des plus importants au niveau régional et continental. M. El Ouakil a appelé à l’accélération de la mise en œuvre du Conseil d’affaires qu'il a considéré comme un mécanisme susceptible d’encourager les opérateurs à travailler dans le cadre d'un partenariat bénéfique.



Renforcer les échanges intra-africains



Les ministres du Commerce des pays de l’Union africaine (UA) ont appelé jeudi dernier au Caire à intensifier la formation pour l’émergence d’une main-d'œuvre qualifiée capable de lancer une «industrie afro-africaine». Au terme des travaux de la 7e réunion des ministres africains du Commerce, en présence de M. Djellab, les participants ont préconisé l’assouplissement des procédures relatives à l’activité commerciale entre les pays africains pour parvenir à la création de la ZLECAF et de mettre à profit leur potentiel en ressources humaines.

Ils ont affirmé que la ZLECAF contribuera significativement à une réelle transformation locale des ressources naturelles africaines et la création de chaînes de valeur favorables à la promotion de l’emploi et de richesses. Ils ont, en outre, souligné l’impératif pour la concrétisation du projet de cette zone réside dans le développement des chaînes de logistique, en priorisant le transport aérien et ferroviaire, appelant les Etats africains n’ayant pas encore signé l’accord de mise en œuvre de la ZLECAF à le faire dans les plus brefs délais. Les hauts fonctionnaires du commerce africain se sont dit pour la levée des mesures protectionnistes susceptibles de freiner la mise en œuvre de cette zone ou de la rendre impossible, précisant que le démantèlement tarifaire permettrait le renforcement des échanges commerciaux intra-africains.



Distribution des produits algériens en Égypte



Le groupe Condor a signé au Caire des accords avec quatre entreprises égyptiennes pour la commercialisation de ses produits sur le marché égyptien ainsi que dans d'autres pays du Moyen-Orient. Les documents ont été signés par le Pdg de Condor, Abdelmalek Benhamadi, et les représentants des sociétés égyptiennes «Rajamec», «Fresh», «Speed Tech» et «PDC», en présence de M. Djellab, et de l’ambassadeur, Nadir Larbaoui.

Les accords signés avec les entreprises égyptiennes «Ramajec» et «Fresh» portent sur la distribution en Egypte des produits électroménagers fabriqués par Condor (machines à laver et réfrigérateurs essentiellement).

Quant aux contrats conclus avec les sociétés «Speed Tech» et «PDC», ils portent sur la commercialisation des téléphones mobiles de Condor non seulement en Egypte mais aussi dans les autres pays de la région du Moyen-Orient. Dans sa déclaration à la presse, le Pdg de Condor a indiqué que la signature de ces accords s’inscrivait dans le cadre des ambitions de son groupe d’acquérir au moins 10% de parts du marché égyptien à l’horizon 2022.

Pour rappel, 38 entreprises algériennes prennent part à la 1re Foire du commerce intra-africain.