IntempÃ©ries Ã  travers le pays : Plusieurs interventions de la Protection civile

Plusieurs familles qui étaient prises au piège, après la remontée rapide des eaux de Oued-Harbil, en crue, après les fortes chutes de pluie, ont été évacuées par la Protection civile qui a mobilisé d’importants moyens. L’équipe de plongeurs-sauveteurs déployée sur place sera maintenue jusqu’à la décrue de ce cour d’eau, dont le débordement a provoqué également des perturbations sur un tronçon de la route nationale 18, reliant le chef-lieu de wilaya à la localité de Harbil.



La circulation fortement perturbée sur l’axe Médéa-Chiffa suite à des éboulements



La circulation automobile sur l’axe Médéa-Chiffa était fortement perturbée hier en raison des éboulements qui se sont produits aux lieux-dits Oued Atteli et Haouch Messaoudi. Ces éboulements provoqués par les chutes de pluie ont obstrué une bonne partie du tronçon situé entre la commune de Médéa et l’entrée sud d’El-Hamdania, plus précisément à «Beni-Atteli» et «Haouch Messaoudi», rendant quasiment impossible le trafic routier sur cet axe, un dispositif à été déployé pour dégager les amas de pierres et de terres charriés par la pluie. Plusieurs équipes s’attellent, depuis la matinée à dégager la chaussée, mais la persistance de la pluie rend difficile le travail de ces équipes, qui font face à un déferlement de boue, les obligeant à refaire le même travail. Par mesure de sécurité, le trafic a été maintenu sur une seule voie seulement, avec le passage, par intermittence, de trois ou quatre véhicules, le dispositif sera maintenu jusqu’au retour normal du trafic.



La RN 39 fermée à la circulation à Tissemsilt



De fortes pluies accompagnées de vents assez violents, qui se sont abattues hier sur Tissemsilt, ont provoqué un glissement de terrain conduisant à la fermeture de la RN 39 reliant la commune de Sidi Slimane à la limite de la wilaya d’Ain Defla. Les éléments de la Protection civile, appuyés par des agents de la direction des Travaux publics et de la commune ont procédé à l’enlèvement des pierres et de la boue afin de rouvrir cette route.



Des dizaines d’interventions à travers le pays pour le pompage des eaux de pluie



Depuis jeudi soir, les services de la Protection civile sont intervenus pour le pompage des eaux dans plusieurs wilayas, à l’instar de Blida qui a enregistré la crue de Oued Azza à Ouled Yaich, provoquant l’infiltration des eaux dans dix habitations longeant ce dernier. En raison de l’élévation du niveau des eaux de Oued Alleug, les agents ont procédé au pompage des eaux ayant envahi cinq maisons à Haouch Errich (centre-ville de Blida) et six autres dans les cités Bouarfa et Alexandrie. A Alger, les agents de la Protection civile ont dégagé les eaux pluviales dans quatre habitations à la Casbah, Alger-centre, Birkhadem et Kouba. A Bab El-Oued, le toit d’une maison s’est partiellement effondré sans faire de victimes. A Médéa, les mêmes services ont aspiré les eaux pluviales infiltrées dans 8 habitations au centre-ville, une perturbation du trafic routier a été enregistrée sur la route nationale 01. A Relizane, 10 habitations ont été submergées en raison de la forte pluviométrie, en sus de l’effondrement du mur d’une habitation précaire dans la commune de Had Echkalla. Des infiltrations ont affecté également plusieurs habitations dans les communes de Cherchell, Hadjout, Ahmer el Aïn (W. Tipasa), et un poteau d’électricité est tombé sur une maison dans la commune de Khemisti. Par ailleurs, 20 personnes incommodées par le gaz ont été évacuées par les éléments de la Protection civile d’Alger, Tizi Ouzou, Bouira, Batna, Saïda, Blida, Sétif, Oran et El Bayadh.