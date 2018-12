M. Saidj : Â« L'AlgÃ©rie peut rejoindre le groupe des BRICS d'ici 2030 Â»

Une convention de partenariat a été signée, jeudi à Alger, entre l’École nationale supérieure de sciences politiques de l’Université 3 d’Alger, et l’Université des études internationales de Shanghai. Un accord qui assurera les échanges entre les universitaires des deux pays.

S’exprimant à cette occasion, le directeur de l’ENSSP a déclaré que le partenariat algéro-chinois dans la recherche scientifique et universitaire s’inscrit pleinement dans l’accord de partenariat stratégique signé entre les deux pays, en 2014, et affirmé que cette convention vise à «échanger» les expériences entre les deux universités.

Mustapha Saïdj n’omettra pas de mettre en évidence le fait que l’Université de Shanghai constitue un «pôle d’excellence» de renommée mondiale, et affirmé que l’Algérie a été le premier pays arabe à signer, en 2014, l’accord de partenariat stratégique avec la Chine et ce, dans le cadre de l’initiative du Président de la République, M. Abdelaziz Bouteflika. «Ce partenariat commence à donner ses fruits. En effet, le volume des échanges commerciaux entre les deux pays avoisine annuellement les 10 milliards de dollars», a-t-il expliqué

A cet égard, et pour illustrer ses propos, il citera, en exemple, le grand projet du port centre de Cherchell qui permettra, selon lui, à notre pays de disposer d’une «infrastructure d’envergure» qui reliera, grâce à la route transsaharienne, l’Asie et l’Afrique.

Evoquant une relation «historique très forte» entre Alger et Pékin, depuis la reconnaissance par la Chine du Gouvernement provisoire de la République algérienne (GPRA), en décembre 1958, il a ajouté que le lancement du satellite algérien ALCOMSAT, la réalisation de la nouvelle aérogare internationale, la signature d’un accord dans le cadre de l’initiative «la Route et la sécurité» avec la Chine, conjugués à tous les projets lancés dans le cadre de la diversification de l’économie nationale, permettront à l’Algérie d’intégrer le cercle des «Nations émergentes».

C’est donc à ce titre que notre pays est en mesure, selon la même source, de rejoindre d’ici 2030 le groupe des BRICS, soulignant, par conséquent, que l’appellation dans ce cadre de partenariat changera pour devenir les «BRICSA». Enfin, le directeur de l’ENSSP ne manquera pas de saluer la réalisation des projets phares engagés par les pouvoirs publics afin de faire de l’Algérie «une puissance économique dans la région méditerranéenne».

Pour sa part, le directeur de l’université des études internationales de Shanghai a mis en exergue le fait que cette convention assurera un échange de professeurs et de chercheurs entre les deux nations, et ajoutera que des accords de ce type sont appelés à se multiplier entre les universités des deux pays, qualifiant les relations bilatérales algéro-chinoises de «hautement stratégiques».

«Je souhaite qu’il y ait plus d’étudiants algériens qui étudient dans les universités chinoises et vice-versa», a affirmé le Dr Li Yan Song, avant de révéler que pas moins de 130 pays et 70 organisations internationales ont déjà signé 270 accords de coopération avec l’empire du milieu.

Enfin, l’hôte de l’Algérie considère que Pékin est animé d’une «réelle» volonté pour fonder un partenariat «gagnant-gagnant», «sans conditions préalables» et affirmé que son pays plaide pour une mondialisation qui «garantit» la prospérité des peuples.

Il convient de rappeler à la fin que la directrice de l’Institut supérieur arabe de traduction (ISAT), Inaam Beyoud, et le président de l’université des études internationales de Shanghai, le Dr Li Yan Song, ont signé, mercredi dernier, une convention de coopération internationale dans le domaine de la traduction. Cette démarche a pour but de «dynamiser» la traduction de l’arabe vers le chinois et vice-versa.

Sami Kaidi