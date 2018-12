jumelage institutionnel : AlgÃ©rie - UE dÃ©diÃ© Ã  la prospective Moderniser les politiques publiques

Le jumelage institutionnel en appui à la Direction générale de la prospective, entre l’Algérie et un Consortium franco-allemand, a été lancé, jeudi à Alger. Dans son intervention, le ministre des Finances a souligné que ce jumelage, d’une durée de 24 mois (2018-2020), prévoit 21 activités et 4 visites d’études en France comme en Allemagne, et s’insère dans un contexte de «modernisation des politiques publiques du pays et des instruments de pilotage gouvernemental».

Pour ce faire, le gouvernement a prévu de lancer des études prospectives. L’objectif est, d’une part, d’approfondir et préciser la vision du développement du pays, et de l’autre, améliorer la gouvernance territoriale à travers le renforcement de la décentralisation des pouvoirs locaux pour mettre en place un système de veille des tendances économiques et financières internationales. Enchaînant, le ministre a indiqué que la fonction prospective s’érige en un «outil indispensable pour le gouvernement, afin d’étudier les phénomènes à l’œuvre dans le pays et choisir des solutions de politiques publiques les plus adaptées pour orienter et évaluer l’action publique afin de la piloter». Les études prospectives, poursuit-il, devraient également permettre de développer les instruments du cadrage marco-économique. Le projet en question, financé à hauteur de 1,05 million d’euros par l’UE dans le cadre du programme P3A, s’inscrit en droite ligne avec les objectifs des réformes économiques engagées par le pays. Il permettra, comme le souligne M. Raouya, de renforcer les capacités de la direction générale de la prospective, et asseoir, au sein du ministère des Finances, «des bases d’une organisation qui a pour vocation à servir de références en termes de prospectives et d’analyses stratégiques du pays».



UE : « L’Algérie aura besoin d’une vision à long terme. »



Dans le cadre d’une coopération avec l’UE, très bénéfique pour l’administration algérienne, d’importantes actions de jumelage ont été lancées au profit de plusieurs directions du ministère des Finances. Sur sa lancée, le ministre a relevé la nécessité de poursuivre les efforts d’insertion de l’économie nationale dans l’environnement régional et international et d’accorder la priorité à la sphère productive nationale pour atteindre l’objectif fondamental de sortir graduellement le pays de la dépendance aux hydrocarbures ; un défi tributaire de la «valorisation du capital humain du pays». De son côté, l’ambassadeur et le chef de la délégation de l’UE en Algérie, John O’Rourke, a affirmé que ce projet de jumelage «permet un échange particulier entre le secteur public de la prospective de l’Algérie et deux Etats membres de l’UE, au sein de la DGP», et rappelle que l’Union européenne a déjà financé plus d’une trentaine de projets de jumelage dans différents secteurs. Aujourd’hui, 7 sont en cours d’exécution, 4 en phase de négociations et 6 autres en préparation. Ils concernent plusieurs secteurs dont la protection du consommateur et le droit au travail des personnes handicapées. L’ambassadeur de l’UE dira également que la «préparation d’une vision à long terme est incontournable pour la modernisation de l’économie algérienne», citant au passage les défis qui se profilent à l’horizon pour l’Algérie comme le climat, la diversification économique et démographique. La démarche prospective dans la conduite des affaires publiques est à ses yeux «plus pertinente que jamais». Relevant l’importance de l’Algérie du moins dans l’espace méditerranéen, John O’Rourke souligne qu’il y a un «intérêt international que les grandes lignes du futur des politiques algériennes soient connues». Parmi les résultats escomptés de ce projet, le même responsable relève la prévision de la mise en place d’un outil de collecte, de traitement et de diffusion d’informations permettant de développer des analyses stratégiques.

Fouad Irnatene