Tizi Ouzou : des terrains au profit des investisseurs

Vingt-deux arrêtés de concessions de lots de terrain de la nouvelle zone d’activité de Freha, à une vingtaine de kilomètres à l’est du chef-lieu de wilaya de Tizi-Ouzou, ont été remis hier au profit des investisseurs de la wilaya en présence du premier exécutif local, Abdelhakim Chater, d’un représentant du P/APW, du délégué du FCE ainsi que des directeurs de l’Exécutif et des élus locaux. D’une superficie totale de 22,7 hectares, ces lots accueilleront des projets d’investissement d’une valeur financière de pas moins de 6.93 milliards de dinars, a indiqué le directeur local de l’industrie et de l’investissement, Moula Hammitouche, qui a également fait savoir que ces 22 projets d’investissements généreront quelque 1.329 emplois. Entres autres projets inscrits sur ces différents lots, figurent des unités de recyclage des matières plastiques, fabrication de médicaments, transformation du bois, production du lait et dérivés, un abattoir bovins et ovins, une usine de fabrication de matelas et couettes, de matériels électriques, une base logistique ainsi que d’autres projets dans le secteur agricole et du tourisme. Les bénéficiaires de ces terrains destinés à l’investissement sont majoritairement des jeunes, a relevé d’emblée le premier magistrat de la wilaya de Tizi-Ouzou dans son allocution prononcée à la fin de la cérémonie de remise des arrêtés de concession, qui s’est déroulée au salon d’honneur de la wilaya et durant laquelle il a été également remis des permis de construire à deux autres investisseurs, l’un pour la réalisation d’une clinique médicale à Ouadhias et l’autre pour un relais routier à Iflissen dans la daira de Tigzirt. Le wali a également indiqué que la distribution de ce nombre important d’arrêtés de concessions est une preuve de la détermination des autorités à concrétiser le programme du Président de la République concernant l’investissement productif et générateur de richesses et d’emplois. Il a aussi tenu à souligner qu’aucune différence ne doit exister entre les entreprises publiques et privées qui œuvrent toutes pour la création des richesses et des emplois. Comme le wali, le représentant du P/APW à cette cérémonie a lui aussi exprimé sa satisfaction de constater que la majorité des bénéficiaires de ces lots est jeune. «À l’APW, nous saluons et encourageons cette jeunesse qui s’investit pour reprendre le flambeau pour la reconstruction du pays», a-t-il lancé, en faisant part de la détermination de l’Assemblée populaire de wilaya d’accompagner tous les opérateurs désirant investir dans notre wilaya en créant toutes les conditions favorables à la relance de l’action de l’investissement. Le délégué local du Forum des chefs d’entreprises (FCE), Lakhdar Madjene, a de son coté estimé que la prise en charge effective par l’Etat des préoccupations des opérateurs économiques permettra à coup sûr de propulser la dynamique d’investissement au niveau local, qui ne peut qu’être bénéfique à l’économie nationale. Cette cérémonie de remise des arrêtés a été également l’occasion pour honorer des artisans et artisanes de la wilaya ayant obtenu 13 premiers prix sur les 18 différents concours nationaux créés depuis l’année 2002.



Mise en place d’un guichet unique



Un guichet unique de l’investissement a été mis en place, a annoncé jeudi dernier le wali de Tizi-Ouzou, Abdelhakim Chater. Ce guichet placé auprès du chef du cabinet regroupera l’ensemble des responsables de wilaya concernés par le dossier de l’investissement, à l’instar des responsables des directions de l’industrie, des domaines, de l’énergie… La mise en place de ce guichet unique permettra, a-t-il expliqué, de «traiter les dossiers avec sérénité, gagner du temps et mettre fin à la déliquescence et la nonchalance dans le traitement des dossiers d’investissement».

Bel. Adrar