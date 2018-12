Produits Â« made in bladi Â» : Doogee AlgÃ©rie remet Ã§a

Fidèle à sa ligne de conduite et connue pour ses terminaux «low-cost» sur l’entrée de gamme, Doogee allonge, de jour en jour, sa liste des produits «Made in bladi» qu’elle produit dans son usine d’Ain Benian (Alger), entrée en service, pour rappel au début de cette année 2018. En effet, la filiale algérienne de la marque chinoise de téléphonie mobile annonce via son représentant exclusif «Matos Algérie» le lancement d’un énième Smartphone, le «X70» et vient confirmer la tendance, en marche ces dernières années, prônée par plusieurs marques de se tourner vers le renforcement des capacités nationales. D’autant plus que l’importation des Smartphones est interdite en Algérie depuis une année déjà, ce qui ne laisse du coup point le choix à ces marques, sauf l’investissement et l’ouverture des usines d’assemblage, comme c’est le cas du reste pour Doogee. Il faut dire que le marché algérien, et c’est un secret de Polichinelle, a toujours intéressé les entreprises étrangères dont justement les marques de la téléphonie mobile, lesquelles n’ont désormais qu’un défi à relever, en l’occurrence atteindre les taux d’intégration des appareils stipulés dans les cahiers de charges. «Nous sommes conscients des potentialités de la marge de manœuvre dont dispose le marché algérien. On s’adapte comme il se doit à la nouvelle approche de l’économie nationale qui mise davantage sur le produit local en vue de réduire la facture des importations», n’ont de cesse assuré les responsables de Doogee Algérie. Pour revenir au dernier modèle assemblée en Algérie, celui-ci présente les tendances du «moment» dans les Smartphones comme un affichage au ratio 19:9 avec encoche qui contient le haut-parleur et la caméra avant, mais surtout une batterie li-polymère de grande capacité de 4000 mAh intégrée dans un corps de seulement

9 mm d’épaisseur. Elle offre à l’appareil une «superbe» autonomie d’une durée de 300 heures en veille ou 30 heures en conversation, soit 20% plus d’autonomie par rapport à la génération précédente. Proposé à un prix «très agressif», à savoir 16.000 DA, le «X70», disponible en trois coloris (gold, bleu, noir), est sans doute «le Smartphone à encoche en U le «plus abordable» au monde, soutient la marque chinoise. «Il n'est pas forcément besoin de dépenser beaucoup d’argent pour profiter d'un design de Smartphone moderne. C'est ce que propose le Doogee X70 avec un écran de diagonale 5,5 pouces légèrement incurvé 2.5D», détaille un communiqué de presse de Doogee Algérie qui soutient que le grand écran et la grande capacité de sa batterie sont les deux avantages «phares» de l’appareil, chose qui lui permet de se «distinguer» sur le marché des Smartphones. «Ce téléphone est le premier Smartphone à encoche en U de la série X avec un écran IPS plus large de 5,5 pouces d’une résolution de (540 x 1132) et une densité de pixels de 232 PPI. Son corps mince contient une puissance incroyable à l'intérieur. Côté sécurité, le X70 offre deux modes d'identification très rapide. Il sera possible d'opter pour un déverrouillage soit à travers un lecteur d'empreintes en 0.1 seconde, ou par reconnaissance faciale en 0.2 seconde via la caméra avant», se félicite Doogee Algérie.

S. A. M.