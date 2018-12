RÃ¨gles parasismiques : ResponsabilitÃ© des constructeurs

On ne peut pas prédire un séisme, mais on peut se préparer à sa survenue. Le risque est là, mais on est face à un phénomène naturel, et on ne peut que travailler sur la prévention, notamment concernant la construction aux normes parasismiques.

Qu’en est-il justement de ces normes et de leur application ? Des spécialistes expriment leurs réserves. Pour le P-DG du CTC, l’application des normes parasismiques, notamment pour les constructions individuelles, pose un problème dans le suivi du contrôle. «Le contrôle se fait sur les plans d’études, mais une fois la réalisation entamée, le suivi pose problème», explique-t-il. «Les lois, tel qu’elles existent, posent problème».

La nature sismique de la région est prise en compte au niveau du calcul et de la conception des structures des constructions, avec des règles parasismiques à l’échelle du bâtiment, relativement bien appliquées, dans le cas des constructions publiques, qui bénéficient d’un contrôle obligatoire par les services du C.T.C (Contrôle Technique des Constructions).

En revanche, pour les constructions privées, en particulier en ce qui concerne l’habitat, il n’y a quasiment aucun contrôle. On sollicite un architecte, un maçon, quelques voisins et on procède au coulage du béton des fondations ou des poteaux des dalles sans qu’aucun service de l’Etat ne vienne pour vérifier si ces travaux répondent aux normes.



Les constructions individuelles échappent à tout système de contrôle



Le seul contrôle pour ces auto-constructeurs réside dans l’introduction obligatoire dans le dossier de demande de permis de construire, outre les plans d’architecture traditionnels signés par l’architecte, des plans de structure signés par un ingénieur en génie civil agréé. «Cette dernière disposition donne des garanties sérieuses qu’au moins au niveau de la conception et du calcul, les constructions de maisons individuelles, qui sont très souvent de véritables immeubles et qui étaient rarement étudiées par des bureaux d’études ou soumises à des contrôles techniques», dira M. Bellazougui, directeur du Centre National de Recherche Appliquée en Génie Parasismique (C.G.S). «Pourquoi les bureaux d’études et les ingénieurs n’assumeront pas le travail de suivi et de contrôle en matière de respect des règles parasismiques ? » s’interrogent les spécialistes. «Il est impossible que le CTC puisse, à lui seul, contrôler tous les ouvrages et constructions publics et privés à travers le territoire national», nous dira M. Bellal, ingénieur en génie civil. «Pourquoi, en effet, s’arrêter au cachet de l’ingénieur sur le plan d’architecture et ne pas élargir ses prérogatives au suivi et au contrôle de la réalisation des travaux ? », s’interroge l’ingénieur.



Renforcer la sensibilisation



Pour M. Boudaoud, du collège des architectes, l’implication des architectes est nécessaire «L’étude des projets est élaborée par un architecte, mais le suivi des travaux et de tout le processus ne lui est pas confié. Alors chacun construit à sa guise. Pourtant, l’architecte est censé être une aiguille entre l’administration et l’usager, et si ce dernier déraille, l’architecte est là pour le rappeler à l’ordre». Il préconise la mise en place «d’un directeur technique au niveau des communes ayant une expérience dans le bâtiment d’au moins cinq ans.

En raison des dégâts importants occasionnés de façon récurrente par les séismes qui se produisent en Algérie, la prévention et la réduction du risque sismique doivent être aujourd’hui une priorité. Malgré les efforts déjà réalisés, nos actions futures doivent servir non seulement à améliorer nos connaissances scientifiques mais aussi à réduire la vulnérabilité du bâti de nos villes et campagnes. La sensibilisation de nos populations et des enfants au risque sismique doit être également renforcée. Ces actions devront donc contribuer au développement durable de notre pays et permettre de répandre la culture à la prévention au risque sismique.

F. L.



M. Mohamed Bellazougui

directeur Du Centre National de Recherche Appliquée en Génie Parasismique :

« Les constructions sans permis, un pari risqué »

El Moudjahid : En quoi consistent exactement le travail de recherche et les études techniques qu’effectue le CGS en matière de réduction du risque sismique ?

M. Mohamed Bellazougui : Suite au séisme de Chlef du 10 Octobre 1980, le Centre National de Recherche Appliquée en Génie Parasismique (C.G.S) a été créé par le décret 85-75 du 13 avril 1985 ; il est devenu opérationnel en janvier 1987, sous tutelle du ministère de l’Habitat et de l’Urbanisme, avec pour missions principales de Développer la recherche dans les différents domaines du génie parasismique, d’Entreprendre les études nécessaires pour l’évaluation et la réduction du risque sismique, de contribuer au développement et à la diffusion de la réglementation technique de la construction et en particulier la réglementation parasismique et, enfin, d’informer et former les cadres techniques nationaux à la pratique du génie parasismique et de la réduction du risque sismique. En un mot, le CGS, au travers d’activités de recherches, d’études d’évaluation et de réduction du risque sismique, de formation et d’information, servait de «pivot» et de référence concernant la réduction du risque sismique au niveau national. Par ailleurs, le CGS a été chargé de réaliser des laboratoires dotés d’installations d’essais performantes pour développer la recherche expérimentale en génie parasismique inexistante en Algérie. (ces laboratoires, situés à Sebala, El Achour, sont opérationnels depuis 2011). Le Centre a un statut d’Etablissement public à caractère Scientifique et Technologique (EPST). Il est organisé en quatre divisions de recherche (Aléa sismique, Microzonage sismique, Génie Sismique, Réglementation et Réduction du Risque Sismique) et deux départements logistiques. (Administration et Finances, Technique). Il compte un effectif global de 140 agents, dont 52 chercheurs et 28 ingénieurs, et dispose d’équipements scientifiques d’une valeur de l’ordre de 2 milliards de dinars. Dans le domaine de la recherche en génie parasismique, le Centre a produit depuis 1987 plus de 350 publications ou rapports de recherche sur les thèmes liés au génie parasismique et à la Réduction du risque sismique en Algérie. Le C.G.S gère le réseau national d’accélérographes déployé à travers les zones sismogénes du nord du pays pour enregistrer les mouvements sismiques. Ce réseau compte aujourd’hui 300 stations installées qui ont permis la collecte d’environ 900 enregistrements de séismes et de leurs répliques, contribuant ainsi à la constitution d’une première banque de données accéléromètriques nationale. Par ailleurs, un réseau complémentaire de sismographes et d’appareils mobiles a été acquis pour une meilleure caractérisation des séismes qui se produisent en Algérie. Ce réseau, déployé dans la région de Boumerdès pour enregistrer les répliques du séisme du 21 mai 2003, a permis de localiser exactement la position de la faille en mer. Toutes ces études et l’exploitation des enregistrements ont permis au C.G.S d’affiner la carte nationale de zonage sismique ainsi que la détermination des forces sismiques de calcul figurant dans les règles parasismiques algériennes RPA. En matière d’élaboration de la réglementation technique de la construction, le C.G.S a procédé aux différentes révisions des règles parasismiques algériennes (1988, 1999 et 2003). Il a élaboré 28 DTR (Documents Techniques Règlementaires) relatifs à la conception, au calcul et à l’exécution des constructions et a procédé à l’actualisation (révision) de certains d’entre eux. Par ailleurs, il a produit 4 guides techniques relatifs aux maisons individuelles en zones sismiques, aux méthodes de réparation et de renforcement des bâtiments, aux constructions sur sols gonflants (Wilaya d’Illizi) et à l’information du public sur la conduite à tenir en cas de séisme. Dans le cadre de l’élaboration des plans d’occupation des sols (POS), le C.G.S s’est vu confier et ce, depuis 2001, une mission d’audit technique des études géotechniques d’urbanisation réalisées par les laboratoires. Ces audits ont permis d’améliorer progressivement la qualité des résultats notamment en relation avec les prescriptions du règlement parasismique. Les informations collectées ont aussi permis de créer une banque de données géotechniques. A ce jour, plus de 600 études géotechniques ont été auditées.



Ces études et recherches permettent-elles d’adapter la réglementation parasismique ?

Il faut dire que la réalisation des laboratoires du CGS sont pour beaucoup dans l’évolution de règles parasismiques. Les équipements installés comportent, entre autres, une table vibrante (ou simulateur de séismes) capable de reproduire des séismes réels et d’étudier leurs effets sur des modèles réduits de structures pesant jusqu’à 60 tonnes ainsi qu’une dalle d’essai et un mur de réaction permettant d’étudier dans le détail des modèles de structures à échelle réelle soumis à des charges dynamiques. L’exploitation de ces laboratoires permettra de développer l’approche expérimentale, indispensable à une meilleure compréhension des causes et des mécanismes complexes à l’origine de l’endommagement des structures (et en particulier des systèmes constructifs utilisés en Algérie) soumises aux effets dynamiques d’origine sismique. Les résultats de cette expérimentation permettront en particulier aux chercheurs nationaux d’adapter la réglementation parasismique aux conditions spécifiques qui contrôlent la construction en zone sismique et de réduire les pertes humaines et matérielles des événements à venir. Au regard des performances techniques de niveau international des équipements installés, ces laboratoires sont uniques en Afrique et dans le monde arabo-islamique. Il est à signaler que ce projet de laboratoires avait fait l’objet d’un parrainage des ministres arabes de l’Habitat et de l’Urbanisme, réunis à Alger en avril 1982. Ce parrainage s’est traduit, par la suite, par l’octroi d’un prêt du FADES de 11 millions de dollars US pour l’acquisition des équipements. Dans ce cadre, ces laboratoires ont une vocation et un caractère arabe et méditerranéen, et ont une potentialité à servir à une échelle régionale, voire internationale. Il y a lieu également de signaler que c’est en tenant compte de la réalisation de cet investissement stratégique que l’Algérie a proposé et obtenu la création du «Centre Arabe pour la prévention du risque sismique et des autres catastrophes naturelles», avec siège à Alger, en escomptant une forte interaction de ces deux institutions au profit de toute la région arabe. La disposition de ces nouveaux moyens de recherche expérimentale donne à la recherche nationale en génie parasismique et au domaine de la construction une nouvelle dimension et de nouvelles perspectives de développement.



Les spécialistes du CGS font aussi des études de vulnérabilité sismique des bâtiments déjà construits, pouvez-vous nous faire un état des lieux du bâti construit avant la promulgation des règles de construction parasismique, mais aussi ceux construits avant l'indépendance ?

Les bâtiments déjà construits auxquels s’intéresse le CGS pour étudier leur vulnérabilité au séisme sont les bâtiments dits ‘’stratégiques’’, c'est-à-dire ceux qui, non seulement ne doivent pas s’effondrer en cas de séisme, mais ne doivent subir (éventuellement) que des dommages légers et rester fonctionnels (opérationnels) pour permettre aux services qu’ils abritent de participer pleinement à la gestion de crise et aux opérations de secours, sauvetage et mise à l’abri. Il s’agit des bâtiments administratifs principaux, des casernes de la protection civile et des services de sécurité, des hôpitaux et infrastructures de santé, centres de télécommunications, etc. Au vu des coefficients de sécurité beaucoup plus importants pour ce type de bâtiments par rapport aux ouvrages courants, et vu que la plupart d’entre eux ont été construits avant la promulgation des règles de construction parasismique, la majorité d’entre eux sont classés comme «vulnérables» et font l’objet de recommandations en fonction de critères technico-économiques et de faisabilité, telles que les bâtiments à démolir et reconstruire, à renforcer, en donnant une esquisse de renforcement, avec coût approximatif, à développer ultérieurement par un bureau d’études spécialisé et à évacuer par les services ayant une ‘’fonction stratégique’’ et à affecter à une fonction ‘’non stratégique’’». Pour ce qui est des ouvrages de travaux publics, il y a lieu de signaler qu’un règlement parasismique pour les ouvrages d’art ‘’RPOA 2008’’ a été promulgué en 2009 et sert depuis lors à la conception et au calcul de dimensionnement des ponts neufs en zone sismique. Auparavant, il était tenu compte de l’effet des séismes par le biais de formules forfaitaires donnant de manière simplifiée les forces horizontales de calcul dues au séisme. Les ponts sont aussi classés, entre autres, en fonction de leur importance dans l’acheminement des secours en cas de séisme majeur dans la région considérée et de considérations liées à la redondance des moyens de communication terrestres.



Vous avez souligné, lors de l’une de vos sorties médiatiques, l’importance de la création d’une «police municipale», pour relever les infractions liées à des constructions qui ne répondent pas aux normes sismiques, estimez-vous que les règles parasismiques ne sont pas respectées en Algérie ?

De mon point de vue, on peut considérer que pour l’ensemble des constructions neuves faisant intervenir les acteurs traditionnels de l’acte de bâtir, à savoir, le propriétaire ou maître de l’ouvrage, l’entrepreneur, le bureau d’études concepteur et maître d’œuvre en charge du suivi de la réalisation, et le CTC (Organisme de contrôle technique de la construction), les règles parasismiques et les autres règlements techniques applicables sont globalement respectés, avec néanmoins quelques insuffisances au niveau de la qualité d’exécution des ouvrages. Concernant les constructions dites ‘’individuelles’’, celles ayant eu, conformément à la loi 04-05 d’août 2004 modifiant la loi sur l’urbanisme et l’aménagement de 1990, un permis de construire régulier avec des plans d’architecture et de structure signés par un architecte et un ingénieur génie civil agréés, se voient, à priori, créditées d’une bonne probabilité de conformité aux règlements de conception et calcul en vigueur. Restent des doutes légitimes quant à la qualité d’exécution du fait que les ‘’auto-constructeurs’’ font rarement appel au concours de techniciens ou ingénieurs pour assurer le suivi de réalisation. Pour ce qui est des constructions illicites, donc réalisées sans permis, elles font rarement, ou insuffisamment, appel aux professionnels. C’est un pari risqué, car elles constituent le gros contingent des constructions vulnérables au séisme. C’est pourquoi il y a lieu de renforcer les effectifs et les pouvoirs de la police d’urbanisme pour permettre des interventions concrètes et efficaces et mettre en place les mécanismes à même d’éviter les ‘’faits accomplis’’».

Propos recueillis par : F. L.

M. Oukaci Président-directeur Général de l’Organisme National de Contrôle Technique de la Construction :

« Notre organisme ne contrôle que les constructions publiques et collectives »

El Moudjahid : Voulez-vous nous expliquer, M. Oukassi, quelles sont concrètement les missions de contrôle technique du CTC et a quelle étape de l’ouvrage intervient exactement ce contrôle ?

M. Oukaci : Le CTC, Organisme National de Contrôle Technique de la Construction, est créé en Décembre 1971. La mission principale de l’entreprise est la normalisation des risques de la construction dans le cadre de la prévention des aléas techniques susceptibles d’être rencontrés dans la réalisation des bâtiments et des ouvrages de génie civil conformément à la réglementation en vigueur. Les missions de contrôle technique se classent en une mission de base incontournable qui est celle de la normalisation des risques. Le contrôle technique s’incline en deux phases, le contrôle du dossier et les plans, et le contrôle de l’exécution des travaux. Il est nécessaire d'intervenir aussi bien au stade de la conception du projet qu'au niveau de l'exécution du projet et du contrôle chantier, une fois les travaux lancés. L'intervention du contrôleur technique doit s'exercer dès la phase de conception, puis au cours de la phase exécution et, enfin, durant la phase de parfait achèvement des travaux. La désignation du contrôleur, le plus en amont possible du processus de construction, lui permet d'émettre des observations dès le début du projet.

Durant l'exercice de sa mission, le contrôleur établit des actes techniques et des actes d'informations qui matérialisent l'avis du contrôleur. Le maître de l'ouvrage reçoit les avis du contrôleur technique et décide des suites à donner à ces derniers.

Les conditions d’exercice, le contenu, les limites, les actes ainsi que les modalités pratiques d’exercice de la mission de contrôle technique sont définis par les dispositions des articles du Cahier des Clauses Générales d’Intervention du CTC.



Au cas où vos experts constatent un non-respect des normes parasismiques au niveau de la conception ou de l’exécution de l’ouvrage, que peut faire le CTC ? Peut-il suspendre le projet, l’annuler ? Avez-vous des prérogatives coercitives ?

Ce sont des prérogatives de faite, on peut faire deux types de réserves, des réserves suspensives. dans ce cas, le bureau d’études est dans l’obligation de revoir ses copies car il ne faut pas oublier que le contrôle doit assurer deux choses; la sécurité et la stabilité de l’ouvrage. lorsque ces deux exigences ne sont pas respectées, le chantier est suspendu jusqu’au moment où les réserves du CTC sont levées ; On peut aussi émettre des réserves qui n’impactent pas la suite des travaux.



Le contrôle de l’application des règles parasismiques par le CTC touche les constructions publiques et privées...

Aujourd’hui, le CTC est en quelque sorte le garant de l’application de la réglementation parasismique dans la réalisation des ouvrages publics, collectifs de type promotion immobilière, même si le promoteur est privé. Pour les constructions individuelles, le CTC n’intervient pas. Pour amener les auto-constructeurs à respecter les règles techniques, ces derniers sont désormais tenus de présenter un plan élaboré par des ingénieurs et architectes pour pouvoir obtenir un permis de construire. Après 2003, on a obligé le constructeur à faire étudier son dossier conjointement par un architecte et un ingénieur agréé pour respecter les normes. Or, dans les faits, rares sont ceux qui se plient à cette réglementation. Les gens construisent n’importe où, y compris sur les failles.

on sollicite un architecte, un maçon, quelques voisins et on procède au coulage du béton des fondations ou des poteaux des dalles. Ce sont donc les auto-constructions qui posent problème en la matière, car cela échappe au contrôle des organismes spécialisés. c’est pour cela qu’il est nécessaire d’opter pour l’implication du plus grand nombre d’acteurs en matière de contrôle, d’application des règles parasismiques, notamment par les bureaux d’études. Pour impliquer tous ces acteurs, il faut que les textes changent. A cet effet, je vous informe que les directions de l'urbanisme, notamment dans les grandes villes, les services de l'Organisme national de contrôle technique de la construction (CTC), les services des collectivités locales et d'autres organismes concernés par les aspects techniques de la construction s'emploient actuellement à mettre en place une nouvelle réglementation tenant compte des conditions techniques et juridiques dans le domaine de la construction.

F. L.

Risque sismique : Menace permanente sur le Nord

L’Algérie du Nord, située à la frontière des deux plaques tectoniques africaine et eurasiatique, se trouve confrontée, à l’instar de l’ensemble des autres pays méditerranéens, à une activité sismique modérée. Cette activité occasionne, en l’occurrence, de nombreuses secousses qui, parfois, peuvent être importantes. C’est le cas, par exemple, des séismes d’El Asnam du 10 octobre 1980 (magnitude 7.3), le plus important qu’ait connu l’Afrique du Nord, et du séisme de Boumerdès du 21 mai 2003 (magnitude 6.8).

Au cours de ces dernières années, plusieurs autres secousses modérées ont touché différentes régions de notre pays. C’est le cas des secousses qui ont touché les régions d’Oran (2012), de Ténès (2012), de Beni Ilmane (mai 2010), de Béjaia (2012-2013) ou récemment Alger-Blida (2014). L’activité sismique se concentre essentiellement dans la région nord du pays quoique de façon très épisodique, quelques micro secousses sont enregistrées dans la partie saharienne. L’activité sismique en Algérie du Nord est continue puisqu’elle se produit tout le long de l’année. Il faut aussi noter que chaque mois, il se produit environ une centaine de micro-secousses en général non ressenties par la population.

Tous les deux mois environ, se produit un séisme de magnitude supérieure à 3.5. Du point de vue géodynamique et grâce à la théorie de la tectonique des plaques, on sait maintenant que les séismes qui se produisent en Algérie du Nord sont causés par l’affrontement des plaques tectoniques africaines et eurasiatiques. L’identification des failles actives en Algérie s’est faite, soit au travers des différents travaux scientifiques menés durant des décennies, soit au travers l’occurrence de séismes importants tels que ceux d’El Asnam (Chlef), de Constantine, de Tipasa ou de Boumerdès. Ces failles se repartissent tout le long des trois domaines géologiques que sont l’Atlas tellien, le domaine des Hauts-Plateaux ou la région de l’Atlas saharien. Pour surveiller l’activité sismique de notre pays, le Craag dispose d’un réseau de surveillance sismique moderne composé actuellement de près de 80 stations sismologiques numériques, réparties dans la région nord (Figure 1).

Ce réseau permet ainsi de détecter n’importe quelle secousse, la plus faible qu’elle soit. Cette surveillance permet en cas d’événements modérés à importants de communiquer aux différentes institutions de l’Etat (MICL, DGPC, Police…) l’ensemble des informations relatives à la secousse afin de pouvoir mener à bien les opérations de secours et de gestion de crise.

La surveillance sismique permet également - de suivre dans le temps le phénomène des répliques qui peut durer près de trois à quatre mois, voire même une année en cas de séisme important, de mener des études poussées sur l’activité sismique. L’activité sismique se concentre essentiellement dans la région Nord du pays quoique de façon très épisodique, quelques micro secousses sont enregistrées dans la partie saharienne.



Les plus violents tremblements de terre que le pays a subis



L’Algérie a connu au cours de son histoire plusieurs séismes dévastateurs. Parmi les plus destructeurs, on peut citer : le séisme d’Alger de 1365 qui a détruit la ville entière et provoqué un tsunami; le séisme d’Alger de 1716 qui a causé la mort de 20.000 habitants; celui d’Orléans-ville en 1954 (magnitude 6.7), 1.200 morts; le séisme d’El Asnam, en 1980 (magnitude 7,1), 2.600 morts. On peut également citer des séismes de magnitude modérée, mais ayant causé des pertes en vie humaine t des dégâts matériels importants, tels que ceux de Constantine de 1985, de Oued Djer de 1988, de Tipaza de 1989, de Beni Chougrane de 1994, de Ain Témouchent de 1999 ou de Beni Ourtilane de 2000. Le dernier en date est celui de Zemmouri du 21 mai 2003 (Ms=6,8) qui a causé la perte de 2.278 personnes et plus de 3.300 blessés. La violence d’un séisme et l’importance des dégâts occasionnés ne sont pas fonction de la durée uniquement. Plusieurs paramètres interviennent également comme l’intensité, l’amplitude, le contenu fréquentiel et la durée des vibrations.

F. L.