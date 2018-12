Lâ€™ENTREFILET : Baya chez Google

Le moteur de recherche Google a consacré hier un doodle à notre célèbre plasticienne nationale, Baya Mahieddine, qui aurait eu 87 ans ce 12 décembre. La page d'accueil de Google affiche une toile réalisée par la défunte artiste en 1968, intitulée «Deux femmes au bouquet fleuri». Baya Mehieddine, de son vrai nom «Fatma Haddad», est née le 12 décembre 1931 à Bordj El-Kiffan, à l'est d'Alger. Elle commence à dessiner puis à peindre depuis son jeune âge en s'inspirant de son imaginaire d'enfant, créant un univers, représenté souvent par des femmes aux yeux d'amandes entourées d'oiseaux fabuleux, de fleurs imaginaires, de plantes aux multiples couleurs et d'instruments de musique utilisés dans la musique classique algérienne. Elle a participé à de nombreuses expositions en Algérie, au Maroc, en Tunisie, en Europe, à Cuba et au Japon. Baya s'est éteinte le 11 novembre 1998 à Blida, suite à une longue maladie.

R. C.