KAMEL MESSAOUDI : Lâ€™Ã‰TERNELLE CHEMAÃ¢

Nous le revoyions encore souriant et heureux avec sa fiancée à Tébessa lors du Festival de l’audiovisuel en 1993. Il était en train de manger, avec sa timidité légendaire, il nous avait salués. Déjà très populaire, il ne passait pas inaperçu quand il se baladait dans l’avenue principale de Tébessa.

Son blouson et son pantalon en jean ne le quittaient pas, c’est sa manière d’être «in» et de se distinguer des costumes des chanteurs chaâbi. Kamel Messaoudi a apporté sa touche vestimentaire et il a influencé, dans ce sens, beaucoup de jeunes.

Né le 30 janvier 1961 à Bouzaréah, Kamel Messaoudi a grandi au sein d’une famille modeste originaire de Fréha dans la wilaya de Tizi-Ouzou. Comme tous les parents, son père voulait qu’il excelle dans les études et c’est dans la chanson qu’il fera sensation dès qu’il a commencé à hanter les studios de la radio et de la télévision.

Kamel Messaoudi faisait partie des chanteurs qui se sont singularisés par leur apport personnel à ce chant ancestral. De son répertoire moraliste, l’influence du célèbre Dahmane El Harrachi se manifeste dans les textes de ses chansons.

Deux grands noms de la musique kabyle, Cheikh El Hasnaoui et Slimane Azem font partie aussi de son influence musicale. Il s’en est largement inspiré.

Le grand public a été séduit par des titres comme Echemaâ et Ya yasra alik ya denya mais son répertoire est constellé de belles compositions comme Ya Njoum ellil, Wahd El ghouziel, Asmii ya lbnia, Kifech ana n'habek, Mouhel ana n'nssek, Win rayha et tant d’autres chansons à succès.

Le style Kamel Messaoudi se distingue dans sa façon de chanter. Il murmurait des poèmes de qualité avec son timbre de voix à la fois velouté et chaleureux. Il se faisait remarquer aussi par sa façon de s’habiller et de conter les aspirations des jeunes, les amours de jeunesse et les vœux des Algériens de son âge. Estimé par ses pairs et adulé par son public, Kamel Messaoudi a fait une carrière fulgurante, une ascension dans la sphère artistique qui a fait de lui une star en quelques années d’exercice de son métier et sa passion. Vivant, il aurait certainement cumulé les succès car sa voie était bel et bien tracée. Il donnait un cachet particulier à ses reprises de chansons en arabe et en kabyle.

D’abord en faisant un excellent choix des titres ensuite en se les accaparant, avec cependant sa manière de les chanter. Kamel Messaoudi a quitté très tôt la chanson, ravi à la fleur de l’âge. Son œuvre restera éternelle, son timide sourire aussi hantera les mémoires de ses fans et ils étaient nombreux...

Abdelkrim Tazaroute