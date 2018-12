Laylate Iedam, du thÃ©Ã¢tre rÃ©gional dâ€™El-Eulma : derniÃ¨re nuit dâ€™un condamnÃ©

Auteur et metteur en scène de la pièce baptisé Laylate Iedam (ou La nuit de condamnation), traduite en langue amazigh par Réda Iamrani, le directeur du théâtre régional d’El Eulma, M. Sofiane Atia, a annimé hier une conférence de presse, et ce, dans la perspective de faire une présentation de sa nouvelle pièce théâtrale.

En effet, cette pièce théâtrale d’une durée de pas moins de 55 minutes, nouvellement mise en scène par le théâtre régional d’El Eulma relate l’histoire d’un condamné à mort qui vit sa dernière nuit, avec son geôlier. À la fin, ce dernier découvre que le condamné n’est que son fils qu’il a perdu lorsqu’il avait 4 ans. Dans une déclaration à El Moudjahid, en marge de la conférence de presse, qu’il a animée hier à la salle de conférence du prestigieux théâtre Mahieddine-Bachtarzi, M. Atia répond à une question relative à la traduction de cette pièce en langue amazighe, en soutenant que «la langue n’est qu’un élément dans un spectacle de théâtre». «Je trouve que produire des pièces de théâtre en langue amazighe, c’est tout à fait normal étant donné que c’est une langue nationale donc il faut la promouvoir et travailler avec», a-t-il expliqué. Ce premier responsable du théâtre régional d’El Eulma ambitionne un titre pour sa pièce qui sera présentée au festival du théâtre amazigh qui se tiendra prochainement dans la wilaya de Batna. Il y a lieu de noter que la troupe théâtrale régionale d’El Eulma s’est produite sur la planche du prestigieux théâtre national Mahieddine-Bachtarzi pour deux spectacles et ce, pour le bonheur des fans de ce quatrième art, dont le premier spectacle a été donné hier et le second sera pour ce soir à 18h… Soyez nombreux !

Sihem Oubraham