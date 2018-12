Rencontre avec Nourredine Saoudi, directeur de lâ€™opÃ©ra dâ€™Alger : Â« Nous souhaitons crÃ©er lâ€™Ã©cole de lâ€™opÃ©ra Â»

Le directeur général de l’Opéra d’Alger, Nourredine Saoudi, a été l’invité de l’émission «Sejilat wa maâna», de Radio-Culture, mardi après-midi, au Centre culturel Aïssa-Messaoudi, à la radio algérienne.

L’occasion était de présenter le bilan de deux ans d’activité de ce pan culturel de l’algérois, ainsi que pour discuter des prochains événements, notamment son souhait de bâtir un socle de l’opéra en Algérie. Revenant sur les dernières activités de l’Opéra d’Alger, M. Nourredine Saoudi a mis en avant la réussite des soirées classiques andalouses qui affichent salle pleine, ainsi que les collaborations avec des compagnies étrangères, expérimentées dans le domaine de l’opéra et de la musique classique à l’exemple du récent événement Arlequin, serviteur des deux maîtres avec les Italiens.

Avouant que depuis sa prise de fonction, le fardeau est plus lourd et la responsabilité de plus en plus grande pour répondre aux exigences du mélomane algérois, connaisseur des bonnes musiques et exigent d’œuvres de qualité. «Le public de l’Opéra a récemment été gratifié d’un voyage dans l’univers de Beethoven et Mozart. Le public algérien a un goût complémentaire, particulier et authentique. Il veut une œuvre de qualité. Il est ouvert aux cultures internationales et il a de bonnes réactions avec le ballet, l’opéra, le spectacle vivant, la musique symphonique, andalouse…», a-t-il soulevé.

Conscient de sa mission, une grande renaissance de la culture en Algérie, M. Nourredine Saoudi a rappelé les efforts communs des maisons de cultures, théâtres, manifestations culturelles ainsi que l’opéra pour converger vers le même but : celui de l’épanouissement de la culture algérienne. Ouvert depuis deux ans, l’Opéra d’Alger s’est imposé comme un incontournable carrefour culturel de l’algérois, mais Noureddine Saoudi espère plus. «Je souhaite créer l’école de l’opéra en Algérie et j’espère que l’Opéra d’Alger puisse devenir le pôle de la formation artistique, un lieu de détente des Algérois et un véritable complexe culturel qui abrite l’histoire de notre patrimoine, une bibliothèque, les archives du cinéma et du théâtre, un espace d’exposition de peinture…», a-t-il affirmé.

L’interlocuteur a d’ores et déjà, commencé à concrétiser les objectifs qu’il s’est fixé, à commencer par la récente ouverture de formation de danse dans l’attente d’ouvrir d’autres cycles de formation des autres expressions artistiques. «La formation est une de nos priorités. À titre d’exemple, l’orchestre symphonique national a été pris en main depuis l’indépendance ; le résultat est la, un grand professionnalisme et une notoriété mondiale. Nous avons enregistré une très grande affluence pour les cours de danse, au point de devoir sélectionner les meilleurs 100 postulants par faute de place. À travers ces écoles de danse, on a remarqué le grand engouement pour la musique. Nous avons le projet d’ouvrir des formations pour l’apprentissage de chant et des instruments de musique», a-t-il confié.

Pour les projets de l’année 2019, M. Noureddine Saoudi a annoncé un grand spectacle au mois de février avec l’orchestre symphonique de Saint-Pétersbourg, des projets en vue avec les Italiens (la Scala de Milan) et les égyptiens, ainsi que d’autres projets d’envergure internationale ou de production nationale mettant en exergue notre patrimoine, histoire et tragédie.

Revenant sur un chantier sérieux que M. Saoudi souhaiterait entreprendre prochainement, la création de la culture de l’opéra en Algérie. En effet, cet art millénaire, noyau de l’expression artistique n’est pas en vogue en Algérie. Cela dit, beaucoup de spectateurs ont fait preuve de grande connaissance de l’univers de l’opéra, ce qui réconforte l’interlocuteur. «Nous n’avons pas l’expérience nécessaire pour que l’opéra soit répandu en Algérie, je souhaite créer l’école de l’opéra pour ainsi créer des traditions de l’opéra. A travers des productions et tournées nationales, l’esprit finit par adopter cet art plus complet que le cinéma», a-t-il préconisé.

Initiateur de la première expérience d’achat en ligne sur Internet, M. Nourredine Saoudi a affirmé qu’une billetterie électronique serait incessamment disponible pour le fidèle public de l’opéra d’Alger «Nous nous attelons aux dernières retouches pour finaliser ce projet avec le Crédit populaire algérien (CPA). Le monde aujourd’hui stipule la maîtrise des outils technologiques, nous essayons de faciliter la tâche à notre fidèle public pour l’obtention des billets», a-t-il conclu.

Kader Bentounés