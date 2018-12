Grand angle : Avertissement

En Syrie et en Irak, le combat mené sur le terrain contre Daech, par les forces gouvernementales, appuyées par une coalition internationale, s’est soldé par d’importantes victoires militaires qui ont laissé entrevoir l’espoir que l’éradication de ce groupe terroriste ou du moins son affaiblissement au point de ne plus représenter un grand danger pour la sécurité des pays est fondé. Mais cet espoir se trouve à présent ébranlé par des déclarations d’experts. Les revers de Daech ne signifient pas la fin de ce groupe terroriste, mettent-ils en garde. Le groupe terroriste, préviennent-ils aussi, a entamé sa mue vers une autre organisation, plus clandestine et non moins redoutable. Et le plus grave est que, selon eux, «il en ressortira, sous cette forme ou sous une autre, dès que les circonstances le permettront». Pas de quoi rassurer sur le long terme. Faut-il pour autant prendre pour argent comptant ces propos ? Ces experts, qui enquêtent sur le sujet, semblent certains de cette évolution vers laquelle tend Daech. D’autant que, selon eux, l'organisation terroriste «a trouvé de nouvelles sources de revenus et a reconstruit un système de contrôle et de commandement sur ce qui lui reste de forces afin de se préparer à une future insurrection à grande échelle, à la fois en Irak et en Syrie». Il ne fait pas l’ombre d’un doute que les groupes terroristes qui demeurent encore actifs dans ces deux pays, ou en Afrique, ne vont pas accepter d’être défaits et auront, après chaque revers subi, la volonté de se réapproprier le terrain d’où ils ont été chassés, tant il est avéré que les «avantages collatéraux» du terrorisme sont un butin dont ils ne sont pas disposés à se défaire facilement. Ainsi, s’ il est rappelé à juste titre que face à eux, des succès militaires importants ont été remportés, il n’en demeure pas moins que leur nuisance est intacte, parce qu’ils «ont dans leur ADN la capacité à se régénérer, à continuer d'attirer des recrues». C’est ce qui explique qu’ ils sont toujours là. «Qui aurait pensé, juste après le 11 septembre 2001, que 17 ans plus tard nous serions toujours en train de combattre? », s’est interrogé un expert. Mais, pour aussi juste fusse-t-elle, cette interrogation doit surtout inciter la communauté internationale à redoubler d’effort dans le cadre de sa lutte contre le terrorisme.

Nadia K.